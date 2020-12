Selena Gomez srečna v objemu Dragićevega soigralca?

Selena Gomez, ki je v enem od septembrskih intervjujev naznanila, da v njenem ljubezenskem življenje zaradi trenutnih razmer in pandemije vlada mrtvilo, se je odločila, da znova poskusi srečo na zmenkih. Ameriški mediji poročajo, da so obiskovalci ene od newyorških restavracij 28-letnico opazili v družbi košarkarja Miami Heata. Jimmy Butler in Selena sta na zmenek prišla v večernih urah, opazna pa sta bila že ob vstopu v prostor.