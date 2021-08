Selena Gomez: Svoje življenje sem še zelo mlada zaupala v roke Disneyju

Selena Gomez se po daljšem odmoru vrača na male ekrane s filmom Only Murders in the Building, ob promociji filma pa je spregovorila o času, ko je v zgodnji mladosti sodelovala z Disneyjem. "Lepo se je vrniti na televizijo in igrati nekoga, ki je star toliko kot jaz," je dejala zvezdnica, ki je z Disneyjem pričela sodelovati leta 2007, ko je bila stara 15 let.

Pevka in igralka Selena Gomez se po premoru vrača v igralske vode. Zvezdnica, ki se je zadnja leta posvetila svojemu zdravju, glasbi in lastni kozmetični liniji Rare Beauty, bo ob igralcu Stevu Martinu zaigrala v novem filmu z naslovom Only Murders in the Building, ki ga bo predvajala ena od ameriških spletnih platform. icon-expand Selena Gomez je igralsko kariero začela pri sedmih letih. FOTO: AP Gomezova je ob promociji novega filma z novinarji spregovorila o svoji karieri. Kot sedemletna deklica se je Selena prvič pojavila na televiziji v otroški seriji Barney & Friends, pri 15 letih pa je podpisala pogodbo z Disneyjem. "Svoje življenje sem še zelo mlada zaupala v roke Disneyju," je dejala 29-letnica in dodala, da je na snemanju novega filma skušala prevzeti čim več modrosti starejšega soigralca Steva Martina, ki velja za legendo komičnih filmov. Kot Disneyjeva zvezdnica, kot so jo poimenovali mnogi, je Selena velikokrat igrala like, veliko mlajše od nje, zato je sedaj dejala, da je zelo vesela, "da bo igrala nekoga, ki je star toliko kot ona", kljub temu da sama pri sebi še vedno ne ve, ali je dobra igralka. icon-expand Selena Gomez s soigralcema v novem filmu. FOTO: Profimedia 75-letni Martin in 71-letni igralec Martin Short sta za skromno zvezdnico dejala, da jo kamera naravnost obožuje in da filmu doda mističnost: "Selena vse skupaj prizemlji s svojim suhim humorjem in zabavno izvedbo. Čudovito je bilo delati s to briljantno mlado damo," sta še dodala.