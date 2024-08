Selena Gomez svoji mlajši sestri: Vedno te bom ščitila

Selena Gomez je nedavno na svojem profilu na Instagramu delila prikupne fotografije iz preteklosti, na katerih je skupaj s svojo 11-letno sestro Gracie Teefey . Pod objavo je v poklon svoji sorojenki zapisala: "Nič ni tako kot mlajša sestrica in vez, ki jo imaš z njo. Vedno te bom ščitila, te vodila in te imela rada vsak trenutek, punčka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na prvih skupnih fotografijah je svetlolasa pevka, ki objema svojo sestrico Gracie, medtem ko skupaj sedita na tleh v prostoru, podobnemu garderobi. Na naslednji fotografiji Selena nasmejano pogleduje proti Gracie, ta pa prikupno objema njeno nogo. Na koncu pa sta ujeti v trenutku, ko Gracie leži v sestrinem naročju, medtem ko ona sedi na tleh. 32-letna pevka in igralka je prisrčno fotografijo objavila tudi v zgodbi na Instagramu in zapisala: "Za vedno in vedno, moj mali angelček."

Gracie je hči pevkine mame Mandy Teefey in očima Briana Teefeyja. Zvezdnica na svojih družbenih omrežjih redno deli ljubeče poklone svoji sestri, kar nakazuje na to, da kljub 20-letni starostni razliki sestri ostajata v tesnem stiku.