Selena Gomez na TikToku: Ne bom skrivala svojega trebuha

30-letna pevka se sicer izogiba družbenim omrežjem, saj pravi, da ta slabo vplivajo na njeno duševno zdravje. Aprila je v intervjuju za Good Morning America dejala, da na internetu ni bila že štiri leta in pol. "To mi je popolnoma spremenilo življenje. Sedaj sem srečnejša, živim v sedanjosti in sem bolj povezana z ljudmi. Razumem, kakšno moč ima internet, in v veliko pogledih je za svet naredil veliko dobrega. Ampak mene zanimajo zgolj novice, ki so zame pomembne, in ljudje, ki so v mojem življenju. Za vse drugo mi ni mar, ker se me to, kar delajo drugi ljudje, ne tiče."