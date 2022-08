Selena Gomez: Upam, da se bom poročila in postala mama

Selena Gomez je v podcastu Giving Back Generation razkrila, da bo nekega dne hollywoodsko življenje pustila za sabo in se posvetila družini. "Upam, da se bom poročila in postala mama. Slej ko prej se bom tega naveličala in verjetno posvetila svoje življenje filantropiji," je povedala voditeljici Ashley Cook , ki je njena dobra prijateljica.

V nadaljevanju je 30-letna pevka in igralka pojasnila, da je željo po starševstvu v njej vzbudila osemletna polsestra Gracie. "Zaradi nje gledam na stvari drugače. Dobesedno lahko gledam, kako ta majhen človek raste. Na svetu ni boljšega občutka. Na nek način se počutim kot mama, čeprav nisem." Dodala je, kako čudovita je otroška brezskrbnost. "Tako nagrajujoče je videti, kako je bilo življenje na neki točki preprosto. Življenje želim uživati na enak način kot ga ona."

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica se je v oddaji dotaknila še družabnega omrežja Instagram, ki ga ne uporablja, ker ta slabo vpliva na njeno duševno zdravje, tega pa se strogo drži. "Kdor koli me pozna, ve, da sem ekstremistka. Pri meni ni srednje poti, zato sem si aplikacijo na svojem telefonu dejansko izbrisala in dala vso moč moji asistentki. Vse, kar objavljam, napišem njej, da se ne rabim vedno prijavljati in odjavljati. Niti svojega gesla ne vem." Dodala je, da k oddihu od družbenih omrežij spodbuja tudi druge, pa naj bo to za začetek le dan ali dva, saj je po njenem to ključnega pomena za duševno zdravje.