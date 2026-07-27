Selena Gomez uživa v poletnem potovanju po bližnji Toskani

Oboževalci Selene Gomez so njenima dvema objavama s potovanja po Toskani skupno namenili več kot 7 milijonov všečkov. Slavna pevka je slikovito italijansko pokrajino obiskala v družbi moža Bennyja Blanca. Namesto razkošne hollywoodske zabave za zvezdničin 34. rojstni dan sta zakonca izbrala precej bolj umirjeno praznovanje. Na fotografijah na jahti igrata družabne igre, obedujeta v lokalnih restavracijah, pa tudi sama pripravljata tradicionalne italijanske jedi.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

Selena Gomez uživa v Toskani Profimedia

















Na fotografijah je mogoče videti, kako novopečena zakonca raziskujeta zgodovinsko središče Firenc, se sprehajata po toskanskih mestecih in uživata v vožnji z jahto. Del oddiha sta preživela tudi na toskanskem posestvu Il Borro, ki je v lasti družine Ferragamo. Tam sta jahala konje in se udeležila kuharskega tečaja, na katerem je Selena pripravila jajčevce po parmsko in domače testenine. "To je najboljša stvar, kar sem jih jedel v Italiji – in ti si jo pripravila," je bil nad jedjo navdušen glasbeni producent. "Midva sva jo pripravila," pa ga je ljubeče popravila zvezdnica.

Selena Gomez in Benny Blanco med raziskovanjem ulic v Firencah FOTO: Profimedia

Pevka in glasbeni producent sta si romantični oddih privoščila po tem, ko je Selena v Londonu zaključila snemanje nove sezone serije Only Murders in the Building. Blanco, ki je zaradi strahu pred letenjem Atlantik celo prečkal z ladjo, da se je lahko ženi pridružil v Evropi, je nato zanjo pripravil rojstnodnevno presenečenje v Toskani. "Vedno se zelo potrudi, da zanjo ustvari nepozabne trenutke," je za revijo People povedal dobro obveščeni vir.