Selena Gomez uživa v poletnem potovanju po bližnji Toskani

Oboževalci Selene Gomez so njenima dvema objavama s potovanja po Toskani skupno namenili več kot 7 milijonov všečkov. Slavna pevka je slikovito italijansko pokrajino obiskala v družbi moža Bennyja Blanca. Namesto razkošne hollywoodske zabave za zvezdničin 34. rojstni dan sta zakonca izbrala precej bolj umirjeno praznovanje. Na fotografijah na jahti igrata družabne igre, obedujeta v lokalnih restavracijah, pa tudi sama pripravljata tradicionalne italijanske jedi.
Na fotografijah je mogoče videti, kako novopečena zakonca raziskujeta zgodovinsko središče Firenc, se sprehajata po toskanskih mestecih in uživata v vožnji z jahto. Del oddiha sta preživela tudi na toskanskem posestvu Il Borro, ki je v lasti družine Ferragamo. Tam sta jahala konje in se udeležila kuharskega tečaja, na katerem je Selena pripravila jajčevce po parmsko in domače testenine. "To je najboljša stvar, kar sem jih jedel v Italiji – in ti si jo pripravila," je bil nad jedjo navdušen glasbeni producent. "Midva sva jo pripravila," pa ga je ljubeče popravila zvezdnica.
Pevka in glasbeni producent sta si romantični oddih privoščila po tem, ko je Selena v Londonu zaključila snemanje nove sezone serije Only Murders in the Building. Blanco, ki je zaradi strahu pred letenjem Atlantik celo prečkal z ladjo, da se je lahko ženi pridružil v Evropi, je nato zanjo pripravil rojstnodnevno presenečenje v Toskani. "Vedno se zelo potrudi, da zanjo ustvari nepozabne trenutke," je za revijo People povedal dobro obveščeni vir.
Toskana je ena najbolj znanih italijanskih dežel, ki leži v osrednjem delu države. Svetovno slovi po svoji izjemni pokrajini z griči, vinogradi in oljčnimi nasadi, pa tudi po svoji bogati kulturni dediščini. Je zibelka renesanse, saj so v njenih mestih, zlasti v Firencah, delovali umetniki, kot so Michelangelo, Leonardo da Vinci in Botticelli. Poleg umetnosti je regija prepoznavna po vrhunski kulinariki in vinih, kot je Chianti, kar jo uvršča med najbolj priljubljene turistične destinacije na svetu.
Družina Ferragamo je znana italijanska dinastija, ki jo je proslavil Salvatore Ferragamo, pionirski oblikovalec čevljev. Salvatore je v začetku 20. stoletja zaslovel v Hollywoodu, kjer je ustvarjal obutev za številne filmske zvezde, kasneje pa se je vrnil v Firence in ustanovil modno hišo, ki nosi njegovo ime. Danes družinsko podjetje obsega luksuzne modne izdelke, dodatke in parfume. Poleg mode so znani tudi po svojih naložbah v nepremičnine in kmetijstvo, kot je posestvo Il Borro, ki so ga v celoti obnovili in spremenili v prestižno letovišče.
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