Selena Gomez v bran Hailey Bieber zaradi groženj s smrtjo

Nekaj ur kasneje se je oglasila še Hailey, ki se je Seleni zahvalila za podporo in prosila za več sočutja na družbenih omrežjih: "Želim se zahvaliti Seleni, ker je spregovorila. V zadnjih nekaj tednih sva se pogovarjali, kako se premakniti naprej od te pripovedi, ki se ustvarja med nama. Teh zadnjih nekaj tednov je bilo težkih za vse, ki so v to vpleteni. Milijone ljudi spremlja veliko sovraštva, ki vse to obkroža, kar je izjemno škodljivo. Družbena omrežja so sicer izjemen način, da se povežeš in si del skupnosti, a trenutki, kot je ta, ustvarjajo ekstremne delitve, namesto da bi ljudi združevali." Dodala je, da so stvari vedno lahko vzete iz konteksta ali razumljene drugače, kot je bil njihov namen. "Vsi, vključno z mano, moramo biti bolj uvidevni pri tem, kaj objavljamo. Na koncu verjamem, da bo ljubezen vedno večja od sovražnosti in negativnosti. Vedno je priložnost, da si stopimo nasproti z več sočutja," je zaključila.

Selena Gomez je na družbenem omrežju izkazala podporo Hailey Bieber . V zgodbi na Instagramu je zapisala: "Hailey Bieber se je obrnila name in mi povedala, da prejema grožnje s smrtjo in podobno sovražno negativnost. Tega ne podpiram, nihče ne bi smel izkusiti sovraštva ali nadlegovanja. Vedno sem zagovarjala prijaznost in resnično želim, da se vse to preneha."

Zvezdnici sta se z zapisom odzvali na večtedensko dramo, ki se odvija na družbenih omrežjih. Selenini oboževalci so namreč Hailey Bieber in Kylie Jenner obtožili, da se posmehujeta pevki. Po tem, ko je Selena na Instagramu objavila posnetek, da je bila njena laminacija obrvi neuspešna, je namreč Kylie v zgodbi na Instagramu objavila fotografijo, na kateri sta skupaj s Hailey kazali svoje obrvi, ob njej pa zapisala: "Je res šlo za nesrečo?" To je močno razburilo Selenine oboževalce, ki so objavo razumeli kot posmeh pevki. Poleg številnih negativnih komentarjev, usmerjenih proti Hailey in Kylie, so celo uporabnike Instagrama začeli pozivati, naj prenehajo slediti profilu Jennerjeve, ki je posledično izgubila več kot milijon sledilcev.

Jennerjeva je kasneje skušala situacijo umiriti in zanikala posmehovanje Gomezovi. "To presega meje. Nisem se posmehovala Seleni in nikoli sploh nisem videla njene objave o obrveh. Nekaj delate iz ničesar, neumno je," je zapisala na TikToku, na kar se je Selena odzvala s komentarjem: "Se strinjam, vse to je nepotrebno. Sem Kyliejina oboževalka." Tukaj se zgodba še ni končala, saj je nato Selena pod več let starim videoposnetkom, v katerem se je Hailey zmrdovala ob omembi albuma Taylor Swift, zapisala: "Tako mi je žal, da je moja najboljša prijateljica, bila in še vedno je, ena izmed najboljših na sceni."

Oboževalci so nato razvili številne teorije o tem, zakaj se Hailey in Selena ne marata, pri čemer je bilo večino sovraštva uperjeno v manekenko. Vse skupaj je šlo tako daleč, da je Selena sporočila, da se bo za nekaj časa umaknila z družbenih omrežji, v enem izmed kasnejših videoposnetkov pa je svoje oboževalce prosila, da prenehajo s sovražnimi komentarji. "Prosim, prosim vas, da ste prijaznejši in mislite na duševno zdravje drugih. Moje srce je obremenjeno in vsem hočem zgolj dobro," je zapisala v komentarju pod svojo objavo, v kateri je pokazala, kako se liči.

Oboževalci nekdanje Disneyjeve zvezdnice se spravljajo na manekenko, že vse odkar je Justin Bieber pred petimi leti le nekaj mesecev po tem, ko se je razšel s Seleno, zaročil Hailey. Številni namreč menijo, da je Hailey Seleni ukradla kanadskega superzvezdnika, čeprav je sama to večkrat zanikala. "Nisem takšna, da bi se vpletala v drugo razmerje. Tega ne bi nikoli storila. Vzgojili so me boljše," je lani dejala v podcastu Call Her Daddy in dodala, da med njo in moževo bivšo punco ni zamer: "Spoštujeva se. Vse je samo ljubezen. Nihče od nas nikomur ničesar ne dolguje razen spoštovanja. Spoštujem jo in mislim, da med nami ni nobenih pričakovanj. Vsak od nas ve, kaj se je zgodilo, in od tega lahko gremo s spoštovanjem in jasnostjo."