Selena Gomez v solzah zaradi politike Donalda Trumpa

Glasbenica in igralka Selena Gomez je na Instagramu objavila in nato izbrisala posnetek, v katerem joče zaradi množičnih deportacij, ki jih izvaja administracija novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa . "Želela sem samo reči, da mi je žal. Vse moje ljudi napadajo, otroke. Ne razumem. Tako mi je žal. Želim si, da bi lahko kaj naredila, ampak ne morem. Ne vem, kaj naj storim," je dejala in priznala, da se počuti nemočno.

Posnetek je ena od igralk letošnjega oskarjevega favorita Emilia Pérez zaradi burnih odzivov republikancev izbrisala in v novi objavi zapisala: "Očitno ni v redu, da pokažeš sočutje do ljudi." Eden od glasnejših kritikov glasbenice je bil republikanec Sam Parker. Na družbenem omrežju X je zapisal: "Deportirajte Seleno Gomez." Selena mu ni ostala dolžna, na Instagramu mu je odgovorila z besedami: "Oh, gospod Parker, gospod Parker. Hvala, da ste me nasmejali, in hvala za grožnjo."

Tom Homan, ki je zadolžen za reševanje migracij na južni meji, je v odzivu na posnetek poudaril, da nima obžalovanj ter da se množične deportacije nadaljujejo, Tomi Lahren, voditeljica televizijske mreže Fox News, pa je Seleno označila za "neumnico s certifikatom" in sarkastično dodala, da zaradi takšnih, kot je ona, ni dobro sprejemati političnih nasvetov od Disneyjevih otroških zvezd.

Selena Gomez, ki je tekom predsedniške kampanje glasno podpirala Kamalo Harris, ima samo na Instagramu 422 milijonov sledilcev, zato mnogi oboževalci verjamejo, da bi lahko, če se bo problematiki posvetila, dosegla spremembo.