Selena Gomez: V srednji šoli sem bila 'piflarka'

Priljubljena pevka Selena Gomez je bila prva gostja v novi pogovorni oddaji prijateljice Raquelle Stevens , kjer je spregovorila o svojih najstniških letih in dolgoletnih prijateljstvih. V intervjuju sta se ji pridružili tudi prijateljici Ashely Cook in Courteney Barry Lopez , v pogovoru pa so govorile tudi o njihovem prijateljstvu in zaupanju. 27-letna zvezdnica je izdala tudi nekaj svojih skrivnosti, ki jih večina oboževalcev še ne ve.

Kljub temu da o Seleni le redko slišimo kakšno slabo stvar, je priznala, da je med njihovimi prijatelji ona tista, ki vedno naredi kakšno neumnost."Vedno sem jaz tista najbolj nagajiva in po glavi mi gredo same nore stvari," je povedala in dodala: "K sreči imam takšne prijatelje, ki dobro pazijo name, da ne naredim prevelike neumnosti. Takšna pač sem, navihana, rada gledam Ashleyjine reakcije, rada nastopam in obožujem pustolovščine."

Zvezdnica je priznala, da ni bila vedno tako navihana:"Ko sem odraščala, sem nekaj časa obiskovala tudi javno šolo in ljudje so tam takšni, kakršni pač so. Če ne bi bila moja sestrična članica navijaške skupine, bi me sošolci še bolj poniževali. Bila sem 'piflarka' in precej nedružabna." Temu pa oboževalci težko verjamejo, saj jo danes poznajo v povsem drugačni luči, saj je vedno v središču pozornosti.

Pevki zaradi izkušenj v otroštvu, toliko več pomenijo iskrena prijateljstva: "Na družbenih omrežjih moji sledilci vedo, kdo so moji pravi prijatelji. Celo njihova prava imena poznajo ." Priznala je, da si želi biti dober zgled za mlade, kakšno je pravo prijateljstvo. "Želim si, da bi vsi imeli tako dobre prijateljice, kot jih imam jaz,"je še dodala 27-letnica.