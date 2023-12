Selena Gomez z objavo fotografije utišala govorice in potrdila, da je v zvezi

Priljubljena pevka je z izjemno zgovornimi komentarji na družbenih omrežjih dala vedeti, da ni več samska in da govorice niso samo govorice. "Z mano ravna bolje kot s katerimkoli človeškim bitjem na tem planetu" in "On je boljši od vseh, s katerimi sem bila," sta komentarja, ki sta dala slutiti, da se med glasbenikoma nekaj dogaja, obenem pa je zvezdnica komentirala tudi objavo, ki je namigovala na njuno zvezo. "Dejstvo," je zapisala in s tem razveselila številne oboževalce. Da je zadeva resna, je dokazala tudi z objavo na svojem profilu, ko je v Instagramu Storyju delila njuno skupno fotografijo.

31-letnica je očitno ponovno našla srečo v ljubezni, kar je pred njeno uradno potrditvijo razkril že neimenovan vir. "Občasno se družita in dobro jima gre," je povedal za ET in dodal, da se igralka trenutno osredotoča samo na to, kar je v njenem interesu. "Tudi njeni prijatelji in družina jo podpirajo in si želijo, da bi bila srečna," je še povedal. Zvezdnica je ljubezen do svojega fanta pokazala tudi s tem, ko ga je javno podprla pri enem od njegovih nedavnih projektov.