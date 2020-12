Selena Gomez zaradi sovraštva na družbenih omrežjih ostala brez besed

V objavi so bili tudi našteti profili oseb, ki kršijo pravila in med drugim spodbujajo rasizem. "Facebook, prosim, povsem odstranite te neonacistične profile." Na to pa se je odzvala tudi Selena: "Ostala sem brez besed. Facebook in Instagram, kako lahko sprejmeta takšno vedenje? Še vedno obstajajo neprimerni profili, čeprav ste bili o tem obveščeni."