Selena priznala, da je med razmerjem z Bieberjem čutila čustveno zlorabo

Selena Gomez je v novem albumu zagrizla tudi v trenutke, ko se je razšla z Justinom Bieberjem. Toda kot je dejala sama, ji je podoživljanje bolečih spominov iz preteklosti dejansko pomagalo, da je 'ozdravela': "V tem sem našla moč," je Selena povedala za spletno stran NPR: "V glavi je nevarno ostati žrtev. Nisem nespoštljiva – toda počutim se, kot da sem bila žrtev določene zlorabe," je bila iskrena in dodala, da je šlo za čustveno zlorabo.

"Morala sem najti način, da sem to razumela kot odrasla oseba. Morala sem razumeti odločitve, ki jih sprejemam. Vsekakor o tem ne želim govoriti celo življenje, toda res sem ponosna, da lahko rečem, da se počutim zelo močno ter da sem našla način, da grem skozi takšne zadeve kar se da elegantno."

"Počutila sem se, da nisem dobila spoštljivega zaključka, in to sem morala sprejeti, vendar sem potrebovala način, da povem nekaj stvari, ki jih prej nisem, pa se jih želela," je razkrila pevka. S tem je mislila pesem Lose You to Love Me, kjer govori o tem, kako hitro je nekdanji šel v novo razmerje oziroma kako hitro se je poročil z drugim dekletom (Hailey Baldwin). "To ni sovražna pesem. To je pesem, ki pravi, da sem imela nekaj lepega in nikoli ne bi tega zanikala. Bilo pa je zelo težko in vesela sem, da je konec. Počutila sem se, kot da je to odličen način, da rečem, da je vse to mimo, to razumem in spoštujem, zdaj pa stopam v čisto drugo poglavje."

Selena in Justin sta se začela družiti leta 2010, ko sta bila še najstnika, a njuno razmerje ni prišlo v javnost vse do oskarjevske zabave Vanity Fair leta 2011, ko sta skupaj stopila na rdečo preprogo. Vmes sta se večkrat razšla, a znova poskušala. Zadnjič sta poskusila jeseni 2017, toda marca 2018 je njuna ljubezen ugasnila. Julija se je Justin že zaročil s Hailey, 13. septembra 2018 je sledila njuna poroka.