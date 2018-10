Selena zaradi živčnega zloma dvakrat hospitalizirana

26-letna Selena Gomez naj bi se po poročanju tujih medijev trenutno nahajala na kliniki za zdravljenje duševnih bolezni.TMZ navaja, da naj bi bila zvezdnica v preteklih dveh tednih že dvakrat hospitalizirana, pojavila pa so se tudi namigovanja, da naj bi bilo poslabšanje njenega duševnega stanja posledica nedavne poroke nekdanjega partnerja Justina Bieberja s Hailey Baldwin.

Prvi 'živčni zlom' naj bi doživela v svojem domu v zadnjem tednu septembra, njeni prijatelji pa so dejali, da je bil čustveni zlom posledica izjemno nizkih belih krvničk v krvi, s čimer ima težave, odkar je prestala presaditev ledvic. Takrat so jo odpeljali v bolnišnico Cedars-Sinai, kjer je ostala nekaj dni na opazovanju, potem pa so jo odpustili domov.

Pred dnevi se je njeno zdravstveno stanje ponovno poslabšalo, a tokrat v nekoliko hujši obliki. Ko je bila ponovno hospitalizirana, je vztrajala, da jo zdravniki čimprej izpustijo iz bolnišnice, kar pa zaradi resnosti stanja ni bilo mogoče. TMZ poroča, da naj bi Selena izgubila nadzor in začela z roke trgati cevke, ki so ji jih vstavili in prek katerih je prejemala zdravila. Zaradi tega so jo iz Cedars-Sinaija odpeljali na psihiatrično kliniko, kjer je trenutno podvržena dialektični vedenjski terapiji, saj zdravniki sumijo, da ima resno osebnostno motnjo.

Glasbenica je prek Instagrama popolnoma nenaličena in v širokem puloverju spregovorila s svojimi oboževalci in dejala, da jo depresija spremlja že dolgih pet let. Priznala je, da ne ve točno, od kod izhajajo takšni občutki, s katerimi se spopada in da ima nenehno občutek, da ji manjka 'nekaj' do občutka izpolnjenosti.