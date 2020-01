Seleno Gomez je sram, da je mlajša sestra videla njen videoposnetek

27-letna Selena Gomez , ki se je na glasbeno sceno vrnila z novim albumom Rare je v intervjuju z JoJo Wrightom povedala, da je s pesmimi želela predstaviti svoje novo poglavje, ki se precej razlikuje od njene preteklosti. Odločila se je, da se bo v svojih novih glasbenih videoposnetkih izogibala goloti in seksualnosti. Priznala je, da ji je nerodno ob misli na svojo šestletno sestro Gracie , ki je gledala videoposnetek Hands To Myself, kjer je pokazala precej kože.

"Kar nekaj let je trajalo, da sem se postavila na noge in začela ustvarjati glasbo. Počasi so pesmi začele nastajati, občasno tudi kar same od sebe - kar naenkrat je postalo preprosto," je dejala zvezdnica. S svojim novim albumom je želela sledilcem pokazati, da kljub ranljivosti lahko najdeš moč in sposobnost, da se prepustiš in zabavaš v življenju, ne glede na to, kako zahteven je položaj.