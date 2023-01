Seleno Gomez na podelitev zlatih globusov pospremila sestrica

Selena Gomez se je odločila, da bo na podelitev zlatih globusov pripeljala prav posebno osebo – sestrico Gracie. Igralko, ki je bila tudi nominirana za vlogo v seriji Only Murders in the Building, je tako že drugič na rdeči preprogi spremljala mlajša sestrica, ki je vidno uživala.

Selena Gomez je podelitev zlatih globusov spremljala v najboljši družbi – s seboj je namreč pripeljala svojo 9-letno sestrico Gracie. 30-letnica, ki je za to priložnost oblekla črno obleko s širokimi rokavi vijolične barve modne hiše Valentino, je bila po mnenju modnih kritikov med najlepše oblečenimi zvezdnicami, Gracie pa je ob njej blestela v zlati obleki, ki jo je kombinirala z zlatimi čeveljčki in torbico. icon-expand Seleno Gomez je na rdečo preprogo pospremila sestrica Gracie. FOTO: Profimeda To pa ni bilo prvič, da je pevka in igralka na takšno podelitev pripeljala svojo mlajšo sestrico. Leta 2019 sta se sestri udeležili premiere filma Ledeno kraljestvo 2. Gracie zadnje čase pogosto uživa v družbi sestrinih znanih prijateljev, saj se je pred tednom s Seleno udeležila tudi rojstnodnevne zabave Nicole Peltz, ki je dopolnila 28 let. "Čeprav še ni tvoj rojstni dan, praznujmo zdaj!" je ob fotografiji, na kateri Peltzovi obe s sestrico dajeta poljubček vsaka na eno lice, na družbenem omrežju zapisala 30-letna pevka. Manekenka je pozneje prijateljičino objavo delila v svoji zgodbi na Instagramu, ob njej pa pripisala 'moji sestri'. icon-expand Selena Gomez in 9-letna Gracie sta se na podelitvi zlatih globusov zelo zabavali. FOTO: Profimedia Selenina mati Mandy Teefer se je Gracie razveselila junija 2013, ima pa jo z drugim možem, Brianom Teeferjem. Čeprav je med sestrama skoraj 20-letna starostna razlika, pa ju veze močna medsebojna vez. "Svoji sestri bom vedno dajala občutek, da je močna, drzna in lepa. Vzgojena bo tako, da bo vedela, da njeno mnenje šteje. Razumela bo, kaj pomeni biti vodja, in navdihovala druge s svojo resnico," je leta 2017 na družbenem omrežju zapisala Gomezova.