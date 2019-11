Seleno Gomez prizadeli komentarji o pridobljenih kilogramih

Podrobnosti o svojem življenju je povedala v pogovorni oddaji s prijateljico Raquelle Stevens. Priznala je, da so jo grdi komentarji glede njenega videza zaznamovali – tudi tisti, ki so jih napisali njeni sledilci na družbenih omrežjih. Pravi, da so slabo vplivali na njeno zdravje:"Veliko ljudi je komentiralo, ko sem pridobila nekaj kilogramov. Imam lupus in številne težave z ledvicami, hkrati pa imam tudi povišan krvni tlak. Posledično se je tudi moje telo spremenilo."

Priljubljena pevka je dodala, da avtoimunska bolezen ne vpliva neposredno na njeno težo, a je za to kriva kombinacija vseh zdravstvenih težav. "Velik vpliv ima tudi zdravilo, ki ga bom morala jemati vse do konca svojega življenja. Moje stanje pa se tudi spreminja iz meseca v mesec. Pomembno je, kako name vplivajo drugi ljudje in kaj se takrat dogaja v mojem življenju," je povedala rjavolaska, ki se je na glasbeno sceno vrnila s pesmimaLose You to Love Me in Look at Her Now.

Čeprav je imela v življenju vzpone in padce, tako kot vsi ljudje, je srečna, da ima takšno življenje, hkrati pa ne čuti potrebe, da bi vse svoje podrobnosti delila na družbenih omrežjih. Razkrila je tudi načelo, ki se ga skuša držati v svojem življenju: "Z drugimi ljudmi ravnajte tako, kot želite, da drugi ravnajo z vami."

Za konec je še povedala, kaj je bila njena največja lekcija v življenju:"Naučila sem se odpuščati. Skušam razumeti ljudi in biti sočutna."