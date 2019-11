Selfi slavnih televizijskih zakoncev: Ali sem sploh lahko srečnejša?

55-letna Courteney in 50-letni Matthew sta v Prijateljih nastopila v vlogi Monice Geller in Chandlerja Binga, ki sta se zaljubila in svojo ljubezen na koncu okronala s poroko.

Njuna igralska kolegica iz serije Lisa Kudrow, ki je odigrala vlogo Phoebe Buffay, je njeno objavo komentirala: "Srečnica, srečnica." Na fotografijo pa je naletela tudi Jennifer Aniston, ki je zapisala: "Matty!! Rada vaju imam."

To pa ni prvo srečanje nekdanjih igralcev uspešnice Prijatelji. Nedavno se je Jennifer Aniston pridružila Instagramu in za prvo fotografijo izbrala prav skupinsko fotografijo, na kateri so se ji pridružili David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow in Matt LeBlanc. Ta slavni selfi je povzročil, da se je igralkin profil začasno sesul.