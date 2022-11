Selma Blair in Christina Applegate podpirata druga drugo po enaki diagnozi

"Christino poznam že vrsto let in sva res dobri prijateljici. Sem tudi njena velika oboževalka," je za Entertainment Tonight povedala 50-letna Blairova. "Je ikonična kalifornijska igralka moje generacije, ki je vedno v modi. Nad vsako stvarjo, ki jo je naredila, sem bila navdušena! Prav tako pa navdušuje kot oseba, ki je prejela diagnozo multiple skleroze," je še dodala.

Nacionalno društvo za multiplo sklerozo pojasnjuje, da bolezen povzroča poškodbe v centralnem živčnem sistemu, ki moti prenos živčnih signalov med možgani in drugimi deli telesa. Zaradi težav, ki jih povzroča z nadzorom mišic, lahko simptomi vključujejo otrplost in pomanjkanje koordinacije.

Čeprav Selma s to nevidno boleznijo živi že od leta 2018, je za publikacijo povedala, da ji je prijateljica v veliko podporo in je prav Christina tista, ki je močnejša. "Če kaj potrebujem, bo takoj prišla k meni. Klicala me bo, naj odprem vrata, ker je že prišla. Res je neverjetna, močna in zabavna," je še povedala. A tudi sama je bila prijateljici v veliko podporo, odkar je ta prejela enako diagnozo, podarila pa ji je tudi eno izmed palic, s katerimi si pomaga pri hoji. "Veliko ima na pladnju, a je še zmeraj tako brilijantna in čudovita kot vedno," je še dodala Blairova.