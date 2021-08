Selma Blair o multipli sklerozi: Moje stanje se izboljšuje

Selmi Blair so leta 2018 diagnosticirali multiplo sklerozo, od takrat naprej pa se s to boleznijo bori iz dneva v dan. Svoj napredek redno dokumentira tudi na družbenih omrežjih, sedaj pa se je o svojih vzponih in padcih odločila spregovoriti v dokumentarnem filmu z naslovom Introducing Selma Blair.

V napovedniku je zvezdnica povedala dobro novico: njeno bolezensko stanje se izboljšuje. "Moja prognoza je dobra. Sem v remisiji. Matične celice so me spravile v remisijo. Po matičnih celicah je trajalo približno leto, da so se vnetja in poškodbe zmanjšale." V nadaljevanju je dejala, da je v začetku z deljenjem svoje zgodbe s svetom želela počakati: "Nisem želela govoriti o tem, ker sem čutila potrebo po tem, da moram počakati, da se najprej pozdravim. V življenju sem si nabrala veliko prtljage, ki jo je treba še malo sortirati ali sprejeti."

Priznala je, da je njeno bolezen najtežje sprejel njen 10-letni sin Arthur. "Ne gre za to, da je bila MS na poti, da me ubije. Ubijala me je s ponovnimi izbruhi. Izgorela sem. Če je obstajala možnost, da se ustavim, potem ko me je zadnji izbruh bolezni močno prizadel, je bilo to za mojega sina. Trenutno ga ne želim pustiti samega." Na koncu je igralka izpostavila, da ima veliko prijateljev in družinskih članov, ki so ji v oporo pri tej bolezni, ki lahko človeka, po njenih besedah, zelo izolira od družbe.

49-letna igralka ima zaradi te kronične avtoimunske bolezni neznosne bolečine, povzročila pa ji je tudi telesne okvare, kot so težave pri govorjenju in nezmožnost hoje z levo nogo. Po letu trpljenja in bolečin se je Selma odločila za presaditev matičnih celic in kemoterapijo, ki ji je pomagala pri izboljšanju imunskega sistema.