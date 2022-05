Selma Blair o napadu nekdanjega fanta: Želim si živeti naprej

Igralka Selma Blair je februarja doživela neprijetno presenečenje, ko jo je nepričakovano napadel dolgoletni fant. Zvezdnica je dogodek opisala v prihajajoči biografiji, o njem pa je javno spregovorila tudi v intervjuju za revijo People, kjer je dejala, da jo je Ronald Carlson, s katerim sta bila par sedem let, nenadoma napadel in jo začel daviti.

icon-expand Selma Blair FOTO: Profimedia

"To je bil zelo šokanten dogodek. Ko sem končala s pisanjem svoje biografije, sem si dejala, da je to res dramatičen dogodek v mojem življenju, a to je zdaj zaključeno. Obtožen je bil napada, jaz pa si samo želim živeti naprej," je povedala v intervjuju za revijo People, ko je predstavljala prihajajočo biografijo, ki bo izšla 17. maja. Igralka je bila po napadu hospitalizirana, nepričakovan dogodek pa naj bi se začel tako, da je nekdanji fant iz neznanega razloga nanjo začel vpiti, nato pa je splezal nanjo, ko je ležala na kavču, in jo začel daviti. Kot je zapisano v sodnih dokumentih, se je zvezdnica branila tako, da je Carlsonu zarila prste v oči in usta. Nekdanji fant ji je nato z roko pokril usta, da zvezdnica ni več prišla do kisika in se je začela dušiti, za nekaj časa pa je izgubila celo zavest.