Selma Blair po diagnozi multiple skleroze pripravljena na novo zvezo

Igralka Selma Blair se je znova pripravljena prepustiti ljubezni. 51-letnica, ki so ji leta 2018 diagnosticirali multiplo sklerozo, je nedavno za revijo Glamour dejala, da je optimistično naravnana glede zmenkarij. Kot je še dodala, je ljubezensko življenje zadnjih pet let postavila na stranski tir, saj se je morala spoprijeti z diagnozo.

"To, kar zaljubljenost naredi za človekovega duha, se ne sme jemati zlahka. Obarva vse. Še vedno verjamem, da če bom zvesta sama sebi, bo ta posebna oseba nekega dne vstopila v moje življenje," je o morebitni novi ljubezenski zvezi za revijo Glamour povedala Selma Blair, ki je leta 2018 dobila diagnozo multiple skleroze in se od tistega časa ni posvečala ljubezenskemu življenju.

icon-expand Selma Blair si želi znova najti srečo v ljubezni. FOTO: Profimedia

"Menim, da si to zaslužim in sem v najboljšem možnem položaju, da pokažem najboljšo različico sebe. To je prvič, da imam upanje, kar pa ne bi mogla trditi v mojem preteklem življenju," je še dodala 51-letna igralka, ki je na nedavnem praznovanju prijateljevega rojstnega dne spoznala moškega, ki je vzbudil njeno zanimanje, a žal nista imela priložnosti, da bi si izmenjala telefonski številki. "Nekaj v tej osebi me je navdihnilo, da se vidim drugače, glede na to, kako je on gledal na svet," je pojasnila. "Samo po tem kratkem srečanju sem pomislila, da imam nekaj, za kar nisem vedela, da imam," je še dodala in priznala, da se boji, da bi njena bolezen lahko določene ljudi prestrašila in jih odgnala.

"Beseda 'hendikepiranost' po mojem mnenju zmede ljudi," je nadaljevala in se pošalila: "Kot da zaradi tega ne bi imela vagine." Spomnila se je tudi zveze, v kateri je bila ravno v času, ko so ji postavili diagnozo, ker pa ta ni bila dobra, je njeno dojemanje romantike nekoliko popačeno. "Nisem se zavedala, kako čustveno izčrpajoče in polno nadzora je bilo to razmerje. Kako je v tistem času izkoristil srečanje z menoj. Bila sem prepričana, da je to tisto, kar si zaslužim. Ko si v težkem položaju, lahko hitro spoznaš ljudi, ki te želijo izkoristiti. To je zelo nevarno," je povedala igralka, ki ima z nekdanjim partnerjem Jasonom Bleickom 12-letnega sina Arthurja. Zvezdnico so leta 2017 romantično povezovali s filmskim producentom Ronaldom Carlsonom, a je leta 2022 morala proti njemu vložiti prepoved približevanja, saj naj bi jo ta med hudim prepirom začel daviti.