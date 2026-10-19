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Selma Blair po incidentu na letalu: Ni želela nikogar poškodovati

New York, 19. 10. 2026 10.54 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Selma Blair

Po incidentu, v katerem je zvezdnica Selma Blair napadla več ljudi, vključno z osebjem letala, je ta pred sodnikom zanikala obtožbe napada. Kot je v izjavi za javnost dejal njen tiskovni predstavnik, ne gre za enostransko zgodbo, igralka pa naj bi na letalu potrebovala zdravniško pomoč.

Ameriška igralka Selma Blair je pred dnevi na letalu iz Los Angelesa v New York doživela živčni zlom, pri tem pa napadla osebje. Pilot je pred pristankom poklical pomoč, zato so zvezdnico filmov Podle igre in Blondinka s Harvarda ob pristanku počakali policisti in zdravniško osebje, ki jo je prepeljalo v bolnišnico, 54-letnica pa je napadala in poškodovala tudi medicinsko sestro in policista.

Selma Blair je pred sodnikom zanikala obtožbe napada na policistko in medicinsko sestro.
Selma Blair je pred sodnikom zanikala obtožbe napada na policistko in medicinsko sestro.
FOTO: Profimedia

Odtlej se je igralka pojavila že pred sodnikom, saj je obtožena napada, njen tiskovni predstavnik pa je dejal, da zvezdničin namen ni nikoli bil poškodovati drugih, in poudaril, da obstaja še druga plat zgodbe. Kot je dodal, se 54-letnica še vedno bori z multiplo sklerozo, na letalu pa je potrebovala zdravniško pomoč. Po njegovih trditvah ima Blair nevrološko bolezen, ta pa vpliva na to, kako se ta odraža ljudem, ki je ne poznajo.

Igralka se je pred sodnikom izrekla za nedolžno napada na policista in medicinsko sestro, obtožujejo pa jo še napada na dve stevardesi. Njena odvetniška ekipa zvezdnico zagovarja, da so obtožbe zoper njo vezane predvsem na stare naslovnice medijev in izjavo policije, zanikali pa so, da je skušala v zraku odpreti vrata letala.

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Kot je poudaril njen tiskovni predstavnik, se Blair bori s težko boleznijo, diagnozo multiple skleroze pa je javnosti razkrila leta 2018. Tri leta pozneje je sporočila, da je bolezen v mirovanju, a ima še vedno 'slabe dneve'. Dodal je, da ima tudi pseudobulbarni afekt – motnjo, ki se razvije v kontekstu možganske poškodbe ali osnovne nevrološke disfunkcije. Ta vpliva na čustveno izražanje, kar se kaže kot nenadzorovane epizode smeha, izbruhi joka ali jeze, hkrati pa ni nujno, da se oseba tako tudi počuti.

Zvezdničin predstavnik je njeno fizično stanje opisal kot čudež, a poudaril, da se ta vsakodnevno še vedno spopada z veliko bolečine. "Selma še nikoli prej ni bila aretirana. Zgodba ima tudi drugo plat, kot je ta, ki je znana javnosti, zato prosimo, da jo slišite in o njej v celoti razmislite, preden odločate, pa naj je to v sodni dvorani ali gre za mnenje javnosti," je še zaprosil v izjavi za javnost. Igralki v primeru, da bo spoznana za krivo napada, grozi od dve do sedem let zaporne kazni, do naslednje obravnave pred sodnikom pa je bila ob plačilu varščine izpuščena na prostost.

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Amor Fati
19. 10. 2026 11.15
Boga revca. Ze tako jo vsak dan neznosno boli, ze tako vsak dan komaj prezivi, pa se mora sedaj še zaradi neljubega pripetljaja na letalu zagovarjati na sodišču, ker ji grozi zaporna kazen.
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