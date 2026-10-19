Selma Blair po incidentu na letalu: Ni želela nikogar poškodovati

Ameriška igralka Selma Blair je pred dnevi na letalu iz Los Angelesa v New York doživela živčni zlom, pri tem pa napadla osebje. Pilot je pred pristankom poklical pomoč, zato so zvezdnico filmov Podle igre in Blondinka s Harvarda ob pristanku počakali policisti in zdravniško osebje, ki jo je prepeljalo v bolnišnico, 54-letnica pa je napadala in poškodovala tudi medicinsko sestro in policista.

Selma Blair je pred sodnikom zanikala obtožbe napada na policistko in medicinsko sestro. FOTO: Profimedia

Odtlej se je igralka pojavila že pred sodnikom, saj je obtožena napada, njen tiskovni predstavnik pa je dejal, da zvezdničin namen ni nikoli bil poškodovati drugih, in poudaril, da obstaja še druga plat zgodbe. Kot je dodal, se 54-letnica še vedno bori z multiplo sklerozo, na letalu pa je potrebovala zdravniško pomoč. Po njegovih trditvah ima Blair nevrološko bolezen, ta pa vpliva na to, kako se ta odraža ljudem, ki je ne poznajo. Igralka se je pred sodnikom izrekla za nedolžno napada na policista in medicinsko sestro, obtožujejo pa jo še napada na dve stevardesi. Njena odvetniška ekipa zvezdnico zagovarja, da so obtožbe zoper njo vezane predvsem na stare naslovnice medijev in izjavo policije, zanikali pa so, da je skušala v zraku odpreti vrata letala.