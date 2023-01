Selma Blair se počuti bolje, a bolezen še vedno napada njene celice

"Sem veliko boljše, a še vedno uničuje moje celice. Še vedno je z mano," je povedala za publikacijo. "Nekateri ljudje se po dveh letih zbudijo in mislijo, da so ozdraveli! Barve kar naenkrat vidijo bolj ostreje, jaz pa nisem nikoli doživela tega trenutka. Samo prenehala sem biti v regresiji," je pripovedovala zvezdnica franšize Podle igre.

Bolezen pa ni spremenila le njenega pogleda nase, temveč tudi na zabavno industrijo, sčasoma pa je postala zagovornica ljudi, ki delajo v glasbi ali filmu in se hkrati borijo z raznimi bolezenskimi stanji: "To se mi ne zdi težavno. Bolj se borim za druge ljudi kot zase, zaradi česar se počutim bolje. Res se."

Čeprav je bili diagnozo zelo težko sprejeti in se z njo sprijazniti, igralka pravi: "Res me je spremenila. Predvsem v pogledu, da sem našla sprejemanje in sem postala odkrita glede svojih napak, svoje nekdanje odvisnosti in svojih težav. Postala sem bolj empatična do sebe. "

"Je veliko več kot spoznanje, da se ljudje počutijo kot breme, kar te odvrača od dela. Odvrača te od tega, da se osredotočaš na delo in na to, da imaš pravico biti na prizorišču snemanja prav tako, kot jo imajo vsi drugi. Na to se moramo navaditi in ponotranjiti," je še dodala zvezdnica.

Ves čas pa podira tudi meje zmogljivosti, kar je storila tudi s tem, da se je udeležila oddaje Zvezde plešejo in tako postala enajsta oseba z invalidnostjo, ki je tekmovala. Po petem tednu je zaradi zdravstvenih težav morala odstopiti in zapustiti oddajo.

Kot je pozneje pokazalo slikanje, je intenziven trening skupaj z njeno boleznijo povzročil stresne zlome in krvavitev v kolenu. Ugotovili so tudi nekaj težav z njenimi kolki, imela pa je tudi raztrgan vez v gležnju. Kljub težavam, s katerimi se je morala nato spopasti, pa je zvezdnica dodala, da je tekmovanje bilo nekaj, kar je morala narediti zase in dokazati drugim, da tudi ljudje z invalidnostjo lahko dosežejo vse, kar si zastavijo.