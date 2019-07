Selma Blair zaradi bolezni zamudila sinov rojstni dan

Ob fotografiji se je spomnila tudi na njegovo rojstvo, ki ga je pospremila intenzivna bolečina in stres, saj je porod trajal kar 37 ur. "To je bil tako boleč porod, po besedah zdravnikov naj bi zamujal več tednov," je zapisala v dolgem odstavku, po porodu pa se je bala, da ne bo dovolj dobra mama svojemu sinu, ki ga je imela z bivšim partnerjem Jasonom Bleickom .

Igralki so pred enim letom diagnosticirali multiplo sklerozo , za revijo People pa je priznala, da je bila s svojim sinom iskrena glede svoje bolezni in izzivov, ki so pred njo. Pravi, da je navdušena nad Arthurjevim razumevanjem. "Veliko je moral prenesti, saj je bil tudi sam deležen številnih težkih stvari, ki sem jih prestala."Med drugim je povedala tudi to, da jo je videl, kako je padla po stopnicah, ko je zaradi slabosti hitela v kopalnico. Arthur pa se s takšnimi stvarmi ne obremenjuje in pravi: "Mama ni bolna, je zelo pogumna."

"Rodil se je zjutraj, 25. julija," je nadaljevala 47-letna ameriška igralka, ki se je upirala zdravnikovemu predlogu, da bi Arthurja rodila s carskim rezom. "Sedaj pa mi je otrok v veliko pomoč, z mano se šali in me prepričuje, da sem dobra mati." Arthur svoj rojstni dan preživlja z očetom. "Čeprav nisva skupaj za njegov rojstni dan, vem, da se odlično počuti v očetovi družbi. Zagotovo pleše in se igra na plaži. Kaj bi si lahko sploh še želela. Vse najboljše, moj sin. Najrajši te imam, tvoja mama."

"Danes je praznik. Dovolili so mi, da zapustim bolnišnico, kjer je zame skrbela neverjetna ekipa medicinskih sester in zdravnikov, ki so verjeli v moje okrevanje," je zapisala igralka v čustvenem opisu in dodala:"To je bil dolg proces in še vedno bo. Vsaj še tri mesece bom imela oslabljen imunski sistem. Torej, brez poljubov, prosim."Hkrati pa je izkoristila priložnost in se zahvalila za vso podporo in ljubezen, ki jo je prejela, ko se je pojavila na naslovnici revije People.

"To je to. Imamo samo eno življenje. Moja bolezen ni tragedija in vedno si rečem, da moramo živeti na tak način, da bomo zgled svojim otrokom in tudi sami sebi," je povzela svoje misli.