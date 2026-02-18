'Sem Melaniin oboževalec, a ne razumem, zakaj ponoči nosi sončna očala?'

Prva ameriška dama je bila nedavno sredi noči opažena s sončnimi očali, kar je kmalu sprožilo plaz jeznih vprašanj oboževalcev na družbenih omrežjih. Melania in Donald Trump sta se ravno vrnila s Floride, kjer sta preživela valentinov vikend, na letališču v Washingtonu pa so fotografi 55-letno nekdanjo manekenko v objektive ujeli, ko je sestopila z letala, ob tem pa nosila velika temna sončna očala.

Melania je po pristanku v Washington nosila sončna očala. FOTO: Profimedia

Njena modna izbira je presenetila številne oboževalce, ki so dejstvo, da je ponoči nosila sončna očala, izpostavili tudi med komentarji na družbenem omrežju. "Zakaj Melania sredi noči nosi sončna očala?" se je spraševal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Sem Melaniin oboževalec, a moram vprašati, zakaj ponoči nosi sončna očala?" Tretji uporabnik je zapisal: "Melania verjetno vidi samo temo in noč." Četrti pa: "Sprašujem se, ali sploh prepozna osebo, ki je ob njej?"

Melaniina sončna očala so predmet razprave na družbenih omrežjih. FOTO: Profimedia

Nekateri so znova obudili teorijo zarote, ki sega v leto 2017, da v Sloveniji rojeno ameriško prvo damo za uradne obiske v resnici zamenja dvojnica. "To je najverjetneje ena od mnogih 'Melanij', ki je zaposlena pri Trumpu," je zapisal eden od uporabnikov X-a, drugi pa dodal: "Če nosi ponoči sončna očala, je to zagotovo Melaniina dvojnica."