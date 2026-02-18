'Sem Melaniin oboževalec, a ne razumem, zakaj ponoči nosi sončna očala?'

Prva ameriška dama je bila nedavno sredi noči opažena s sončnimi očali, kar je kmalu sprožilo plaz jeznih vprašanj oboževalcev na družbenih omrežjih. Melania in Donald Trump sta se ravno vrnila s Floride, kjer sta preživela valentinov vikend, na letališču v Washingtonu pa so fotografi 55-letno nekdanjo manekenko v objektive ujeli, ko je sestopila z letala, ob tem pa nosila velika temna sončna očala.
Njena modna izbira je presenetila številne oboževalce, ki so dejstvo, da je ponoči nosila sončna očala, izpostavili tudi med komentarji na družbenem omrežju. "Zakaj Melania sredi noči nosi sončna očala?" se je spraševal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Sem Melaniin oboževalec, a moram vprašati, zakaj ponoči nosi sončna očala?" Tretji uporabnik je zapisal: "Melania verjetno vidi samo temo in noč." Četrti pa: "Sprašujem se, ali sploh prepozna osebo, ki je ob njej?"
Nekateri so znova obudili teorijo zarote, ki sega v leto 2017, da v Sloveniji rojeno ameriško prvo damo za uradne obiske v resnici zamenja dvojnica. "To je najverjetneje ena od mnogih 'Melanij', ki je zaposlena pri Trumpu," je zapisal eden od uporabnikov X-a, drugi pa dodal: "Če nosi ponoči sončna očala, je to zagotovo Melaniina dvojnica."
Zakonca Trump sta na Florido odpotovala dva tedna za tem, ko je premiero doživel dokumentarni film z naslovom Melania, ki govori o življenju prve dame pred drugo moževo inavguracijo. Da je zelo ponosen nanjo in njeno delo, pa je nedavno dejal tudi predsednik. "Ponosen sem, da je njen film tako uspešen. Res je neverjetna uspešnica. Na koncu boste videli, da bo ostala znana kot ena najboljših prvih dam z njenim delom v Rusiji in Ukrajini. Naredila je čudovito stvar, res trdo dela," je dejal 79-letni Trump.
