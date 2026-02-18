Naslovnica
Tuja scena

'Sem Melaniin oboževalec, a ne razumem, zakaj ponoči nosi sončna očala?'

Washington, 18. 02. 2026 20.14 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
K.Z.
Melaniina sončna očala so predmet razprave na družbenih omrežjih.

Melania in Donald Trump sta se po valentinovem vikendu, ki sta ga preživela na Floridi, vrnila v Washington, kmalu po pristanku pa so na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije prve dame, ki z letala stopi s sončnimi očali. To ne bi bilo nič čudnega, če ne bi bilo to ponoči.

Prva ameriška dama je bila nedavno sredi noči opažena s sončnimi očali, kar je kmalu sprožilo plaz jeznih vprašanj oboževalcev na družbenih omrežjih. Melania in Donald Trump sta se ravno vrnila s Floride, kjer sta preživela valentinov vikend, na letališču v Washingtonu pa so fotografi 55-letno nekdanjo manekenko v objektive ujeli, ko je sestopila z letala, ob tem pa nosila velika temna sončna očala.

Melania je po pristanku v Washington nosila sončna očala.
Melania je po pristanku v Washington nosila sončna očala.
FOTO: Profimedia

Njena modna izbira je presenetila številne oboževalce, ki so dejstvo, da je ponoči nosila sončna očala, izpostavili tudi med komentarji na družbenem omrežju. "Zakaj Melania sredi noči nosi sončna očala?" se je spraševal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Sem Melaniin oboževalec, a moram vprašati, zakaj ponoči nosi sončna očala?" Tretji uporabnik je zapisal: "Melania verjetno vidi samo temo in noč." Četrti pa: "Sprašujem se, ali sploh prepozna osebo, ki je ob njej?"

Melaniina sončna očala so predmet razprave na družbenih omrežjih.
Melaniina sončna očala so predmet razprave na družbenih omrežjih.
FOTO: Profimedia

 

Nekateri so znova obudili teorijo zarote, ki sega v leto 2017, da v Sloveniji rojeno ameriško prvo damo za uradne obiske v resnici zamenja dvojnica. "To je najverjetneje ena od mnogih 'Melanij', ki je zaposlena pri Trumpu," je zapisal eden od uporabnikov X-a, drugi pa dodal: "Če nosi ponoči sončna očala, je to zagotovo Melaniina dvojnica."

Preberi še Melania o starostni razliki s Trumpom: 'Takoj sem začutila povezanost'

Zakonca Trump sta na Florido odpotovala dva tedna za tem, ko je premiero doživel dokumentarni film z naslovom Melania, ki govori o življenju prve dame pred drugo moževo inavguracijo. Da je zelo ponosen nanjo in njeno delo, pa je nedavno dejal tudi predsednik. "Ponosen sem, da je njen film tako uspešen. Res je neverjetna uspešnica. Na koncu boste videli, da bo ostala znana kot ena najboljših prvih dam z njenim delom v Rusiji in Ukrajini. Naredila je čudovito stvar, res trdo dela," je dejal 79-letni Trump.

melania trump sončna očala prva dama donald trump

Paris Hilton ponovno rekla 'da'

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAME KLOBASE
18. 02. 2026 21.27
Da se ne vidi če je zadeta
Odgovori
+1
1 0
Kviz
18. 02. 2026 21.25
Sindrom modrih oči.
Odgovori
0 0
GMajky
18. 02. 2026 21.19
Spegle ma zato, da se ne vidi, al ji je povedal enkrat ali dvakrat, LOL
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
18. 02. 2026 21.26
Ročno ji je vtiral tekst, ker verbalno ni šlo.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
18. 02. 2026 21.16
Pač so nekateri malo za žlico ... To so predvsem nočna očala, .. samo za ponoči .. !!!
Odgovori
+2
3 1
Volja
18. 02. 2026 21.14
Povsem ligično - ponoči so bliskavice še bolj agresivne, ker so zenice razširjene. Očala zmanjšajo bleščanje in zaščitijo oči.
Odgovori
-2
2 4
Bombardirc1
18. 02. 2026 21.13
Verjetno skriva razširjene zenice, ker je praznovala uspeh svojega filma.
Odgovori
-1
2 3
13klu?
18. 02. 2026 21.11
Mogoče so očala za nočni vid
Odgovori
+2
3 1
mužet
18. 02. 2026 21.09
Vsake toliko pade po štengah
Odgovori
+3
4 1
scipio
18. 02. 2026 21.07
On podplutbe na roki, ona modro oko in rejbanke.
Odgovori
-1
1 2
13klu?
18. 02. 2026 21.07
Ima malo šljivo na oku
Odgovori
+0
2 2
bergman
18. 02. 2026 21.06
Kmalu jih bo redno nosila ponči in podnevi, da ne bo videla kdo hodi ob njej, ker ji je že precej nerodno, da hodi s tako oranžno spako.....
Odgovori
+2
4 2
presnet
18. 02. 2026 20.57
Kaj pa tu ni jasno? Vsi tajni agenti sončna očala nosijo ponoči, da vidijo nevidno.
Odgovori
+1
4 3
presnet
18. 02. 2026 20.58
Ok, malo bolj resno: to je njen imidž.
Odgovori
-4
1 5
MladInPerspektiven
18. 02. 2026 21.07
Hahahahahaha STARA BABICA je in skriva nekatere znake starosti SAMO DA SM LEPA PRAVI
Odgovori
-1
1 2
Kod.
18. 02. 2026 20.56
'Sem Melaniin oboževalec, a ne razumem, zakaj ponoči nosi sončna očala?'............Če jih ne bi nosila se ne bi spraševalo,pisalo in obremenjevalo z tem👍
Odgovori
-2
1 3
asdfghjklč
18. 02. 2026 20.54
Kaj se obremenjujete s temi ničpomembneži ... Vsak nosi kar mu paše, pa če se ti strinjaš z njim ali ne. Če bi bilo po mojem, bi lahko nosila tudi masko za varjenje ... pač, če ji paše, zakaj pa ne. Debate o teorijah zarot so odprte...
Odgovori
+0
2 2
borjac
18. 02. 2026 20.45
Melania nosi sončna očala , kot modni dodatek , imidž.
Odgovori
+3
5 2
Paranormal cracktivity
18. 02. 2026 20.27
Zakaj je Lou Reed nosil sončna očala sredi belega dne? ali pa gre le za modni dodatek ane
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
