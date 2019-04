Hollywoodska zvezdnica pripravljena na novo ljubezen

Hollywoodska zvezdnica Charlize Theron je v preteklosti hodila s kar nekaj zanimivimi imeni, vsa razmerja pa so bila tudi na očeh javnosti, saj so bili njeni partnerji tudi v soju luči. Tako je na začetku svoje kariere dve leti hodila z igralcem Craigom Bierkom. Sledila je triletna romanca s pevcem Stephenom Jenkinsom. Nato pa je na snemanju filma V pastispoznala soigralca Stuarta Townsenda.

Njuna ljubezen je gorela devet let, a se leta 2010 končala. Sledile so krajše romance s Keanom Reevesom, Alexandrom Skarsgårdom ter Seanom Pennom, s katerim se je celo zaročila, a junija 2015 je bilo njune skupne zgodbe konec.

Letos januarja pa so se pojavile govorice, da naj bi se Charlize začela videvati z zvezdnikom Bradom Pittom, a govoric nikoli nista komentirala. Vse do zdaj, ko je zvezdnica potrdila, da je še vedno samska.

43-letna igralka je za Entertainment Tonight priznala, da je samska – in to že kar deset let – mnogi so zato ugibali, da ljubezenske zveze, ki so sledile po Townsendu, niso bile dovolj resne. "Samska sem že recimo 10 let, ni tako težko ... Nekomu naj zrastejo jajca in naj pristopi," je še v šali dodala. Temu je prikimal tudi njen soigralec Seth Rogen, ki z njo igra v novi romantični komediji Long Shot, zvezdnica pa je še enkrat poudarila, da je zelo jasna glede svojega ljubezenska statusa.