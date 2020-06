Seinfeld je nekoč prakticiral scientologijo: Zdela se mi je zdelo zanimiva vera

Seinfeld je zdaj v podcastu Marca Marona povedal, da nikoli ni bil direkten član verske skupine, da pa se je z vero spoznal in se o njej tudi učil. "Obiskoval sem tečaj scientologije, okoli leta 1975. Zdela se mi je zelo zanimiva vera, nikoli pa se nisem resnično zavzel, da bi vero vzel kot svojo in jo tudi prakticiral."

Povedal je, da mu je bil všeč verski poudarek, da je najbolj pomembno etično obnašanje do sočloveka, a da mu ni bilo všeč, da nenehno poudarjajo:"Izogibajte se negativnim ljudem." Dodal je, da je v njihovih očeh preveč ljudi 'negativnih', tudi tisti, ki imajo trenutno samo slab dan. "Ne boste verjeli, a scientologija ima sicer točke, kjer je zelo klinična in intelektualna. Predvsem, ko pride do reševanja težav. Navdušil pa me je učitelj mehanike v srednji šoli, ki je scientologijo prakticiral in mi je povedal več o tej veri." Dodal je, da mu je izobraževanje o osnovah te vere pomagalo na začetku kariere, predvsem pri premagovanju težav pri komuniciranju z ljudmi. Danes je Seinfeld sicer ponosen žid, ki tudi praznuje vse židovske praznike.