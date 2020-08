Elton John iskreno o svojem življenju: Nikomur ni bilo mar, da sem gej

Intimno potovanje z živo legendo Eltonom Johnom se začne na samem začetku – pri glasbeni R&B skupini Bluesology. Že pri svojih 20 letih je poprijel za nenavadne kose oblačil, ki mu jih je priporočil Long John Baldry, eden od osrednjih oseb britanskega bluzovskega buma na začetku šestdesetih, ki je sodeloval s številnimi velikimi glasbenimi imeni v tistem času. Že kot pegasti fant si je Elton želel postati pop zvezdnik, a sanje so se zdele neuresničljive."Pojma nisem imel, kaj si želim početi in celo česa sem sposoben. Vedel sem, da znam peti in igrati klavir, a je bilo jasno, da nisem material za pop zvezdnika," v knjigi pripoveduje Reginald Dwight, ki nad svojim imenom ni bil navdušen, zato si je izposodil imena prijateljev."Elton John. Zvenelo mi je dobro. Nenavadno. Udarno."

V Sloveniji v zadnjem času dobivamo vse več prevodov biografij znanih glasbenih ustvarjalcev in drugih odmevnejših osebnosti, tako je pred kratkim na vrsto prišla tudi avtobiografija Eltona Johna, ki jo je prevedelSimon Demšar. V odkritosrčni pripovedi svetovni zvezdnik opisuje dogodivščine, ki so se mu zgodile na nadaljnji poti, ki je vodila do uspešne kariere in prepoznavnosti. Nanj je vplival tudi odnos staršev in govorice drugih ljudi. Prišlo je do tega, da se je bal celo lastne sence in čakal, da ga kdo od staršev ozmerja ter mu postavi nova pravila. "Dogajalo se je, da me je oče zmerjal, v to se je vmešala mama, nakar se je vnel hud prepir glede moje vzgoje. Zaradi tega sem imel slabo samopodobo, kar se je odražalo v pomanjkanju zaupanja glede videza še dolgo v odrasli dobi," pripoveduje zdaj 73-letnik, ki je odraščal z vzkipljivim očetom, ki je sovražil glasbo.