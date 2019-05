Serena ni tiho: mati, prvakinja, kraljica, boginja

Ena najboljših tenisačic na svetu Serena Williams je znana tudi po tem, da na turnirjih nosi zanimiva oblačila. Tako je pred časom sprožila veliko polemik zaradi oprijetega dresa z dolgimi hlačnicami, nato se je odločila za zelen pajac z najlonkami, ki je bil prav tako zelo opažen. Seveda je takoj sprožila burno debato o tem, kakšen naj bo tekmovalni dres. Ko je nosila črn oprijet dres, se je oglasil celo predsednik francoske teniške zveze Bernard Giudicelli in bil zelo kritičen do njene izbire oblačil.

Zato so mnogi komaj čakali, kakšen dres bo oblekla za tokratni OP Francije in športnica pričakovano znova ni razočarala oboževalcev. Tokrat se je povezala z modnim oblikovalcem Virgilom Ablohom ter znamko Nike, in skupaj sta ustvarila črno-bel komplet oblačil, sestavljen iz jopice, na kateri je napis v francoščini 'mati, prvakinja, kraljica, boginja', temno moder top ter krilce z razporkom.

"Te besede mi zelo veliko pomenijo, služijo pa tudi kot opomnik – vsi so lahko prvaki," je pojasnila napis teniška prvakinja.