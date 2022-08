Serena Williams delila fotografijo s hčerko in prijateljico Meghan Markle

Serena Williams in Meghan Markle sta vojvodinjino prvo epizodo podcasta, ki nosi ime Archetypes , spremenili v družinsko zadevo. Teniška zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram delila črno-belo fotografijo, na kateri pozira skupaj s svojo 4-letno hčerko in 41-letno prijateljico Meghan Markle, s katero je vzpodbudila svoje oboževalce k poslušanju vojvodinjinega podcasta, v katerem je Williamsova gostovala.

Serena Williams in Meghan Markle

Vojvodinja je na začetku epizode dejala, da so jih med obiskovanjem katoliške šole za dekleta, ki so jo vodile nune, te vedno vzpodbujale, naj vedno gredo za tistim, kar si želijo. "Feministična ideologija se je prijela vsakega vidika moje izobrazbe. Sporočilo meni in mojim sošolkam je bilo jasno: naša prihodnost je brez meja. Ambicije? To je bil smisel vsega. Prav zato se ne spominjam, da bi kadar koli občutila negativno konotacijo pred besedo ambiciozna, dokler se nisem začela sestajati s sedanjim možem."

"V veselje mi je bilo gostovati v prvi oddaji podcasta Archetypes, kjer sva se z mojo drago prijateljico Meghan pogovarjali o toliko pomembnih temah. Je objavljen in se ga splača poslušati, še posebej, če ste ambiciozni," je ob fotografiji pripisala teniška igralka.

"Očitno je ambicija nekaj slabega za žensko, sodeč po mnenju nekaterih. Odkar sem začutila to negativnost, je težko, da tega ne bi čutila več. Ne morem več spregledati, da se milijoni deklic in žensk na dnevni bazi zaradi tega počutijo manjše," je svoja opažanja delila s poslušalci in ob tem predstavila svojo gostjo Sereno Williams kot nekoga, ki uteleša duh ambicioznosti.

Ženski sta nato spregovorili o negativnosti, s katero se morajo spopadati ambiciozne ženske. "Pogosto so ženske, ki so ambiciozne, popredalčkane v drug predal, še posebej če imamo cilje ali te celo dosežemo. Negativna konotacija spremlja predvsem proces, kako smo dosegle svoje cilje," je povedala Williamsova, vojvodinja pa je dodala, da se to kaže že pri deklicah, ki v šoli pogosteje dvigajo roko, saj jih že takrat označijo kot ukazovalne, teniška igralka pa se je z njo strinjala.

Zvezdnici sta se prvič srečali leta 2010, ko sta obe obiskali Super Bowl. Takoj sta se ujeli in postali prijateljici. Leta 2014 sta dogodek skupaj obiskali, znano pa je, da se medsebojno podpirata in javno izražata podporo druga drugi.