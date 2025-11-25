Svetli način
Tuja scena

Serena Williams delila posnetek dveletne hčerke, ki igra tenis

Los Angeles, 25. 11. 2025 19.33 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Nekdanja teniška igralka Serena Williams je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih je pokazala svojo dveletno hčerko Adiro, ki pa že kaže strast in zanimanje za šport, v katerem je blestela 44-letna šampionka. Zvezdnica ima sicer še osemletno hčerko Olympio.

Mlajša hči Serene Williams gre po materinih stopinjah. Kot je razvidno iz fotografij, ki jih je na družbenem omrežju delila nekdanja teniška igralka, njena dveletna hči v ročici že drži teniški lopar, ponosna 23-kratna zmagovalka Grand Slama pa je ob njih ponosno pripisala: "Strast do tenisa delim s svojo najmlajšo hčerko."

Na fotografijah deklica že drži svoj teniški lopar, na katerem skuša obdržati žogico, hkrati skuša z držo posnemati mamico. Serenini sledilci so se kmalu po objavi odzvali med komentarji, z navdušenjem pa so izražali upanje, da bo morda malčica nasledila nekdanjo prvakinjo. "Uri se naslednja šampionka!" je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA leta 2040!"

Williams in njen mož Alexis Ohanian sta se Adire razveselila avgusta 2023, deklica pa je postala mlajša sestrica zdaj osemletne Olympie. 44-letna nekdanja teniška igralka sicer družinskega življenja noče izpostavljati soju žarometov, občasno pa vendarle naredi izjemo in s svojimi sledilci deli kakšen utrinek iz zasebnosti.

Februarja je tako objavila fotografije z mlajšo hčerko, s katero sta med počitnicami uživali na plaži. Williams se je od tekmovanj poslovila leta 2022, kljub temu pa še vedno rada stopi na teniško igrišče in v roke vzame lopar.

serena williams hčerka tenis mama adira
