Serena Williams hčerko spodbuja z znamenitim vzklikom zmage

Williams je Adiri v francoščini dejala, naj začne z modrim obročem. Ko je ta pravilno postavila obroč, jo je spodbudila, naj tudi ona slavi z njo. Na posnetku je opaziti prikupen trenutek med materjo in hčerko, ko ji Serena reče, naj postavi rumen obroč, a ta prime oranžnega. V tistem sta se obe prikupno nasmejali. "Adiro učim znameniti 'Gremo, Serena' vzklik. Kaj si mislite?" je zvezdnica zapisala pod video, objavljen na družbenem omrežju Instagram.

Hčerka je skozi igro dokazala, da pri 18 mesecih že dobro pozna barve – in predvsem, da razume francoščino. Američanka se je priučila francoščine in italijanščine. V preteklosti je javnost že večkrat navdušila, ko je v intervjujih odgovarjala v francoščini in italijanščini.

Serena ima skupaj z možem Alexisom Ohanianom še šestletno hčerko Olympio. Nekdanja teniška igralka je sicer že večkrat spregovorila o izzivih, ki jih prinaša materinstvo. "Vse življenje sem bila popolnoma osredotočena na svojo kariero, ko pa sem si ustvarila družino in se poročila, sem spoznala, da je v življenju še veliko več stvari. In to je bilo čudovito," je leta 2021 dejala za People.