Serena Williams in njena hči s svetlobnimi meči uprizorili bitko v slogu Vojne Zvezd

Serena Williams in njena hči Olympia sta se pomerili v ultimativni bitki med Imperijem in princeso Leio, bitko, ki sta jo si sicer izmislili, pa je navdahnila franšiza Vojna zvezd , katere oboževalki sta tako mati kot hči. Štiriletnica, ki je upodobila princeso Leio, je navdušila oboževalce v rdeči obleki in s frizuro, podobno Leini.

Videoposnetek sta posneli kar med domačimi zidovi, v bitki pa sta uporabili tudi svetlobna meča, s katerimi se je Olympia že fotografirala in fotografijo objavila na svojem profilu na Instagramu. 40-letna profesionalna igralka tenisa, ki je oblečena v črno športno opravo in bele sandale, se odlično bori, a na koncu dobro zmaga nad zlom, zato je Serena poražena.

Video je komentiral dekličin oče, Alexis Ohanian, ki je zapisal: "Naj nekdo uporabi nekaj svetlobnih VFX in SFX, prosim." Njegov komentar pa se nanaša na modele svetlobnih mečev, ki so na trgu in so podobni tistim, ki so jih uporabili v franšizi Vojna zvezd, z njimi pa se v videu igrata tudi njegova žena in hči.