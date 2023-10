Serena Williams je prva športnica, ki bo prejela nagrado modna ikona

Ameriško združenje modnih oblikovalcev (CFDA) bo Sereni Williams letos podelilo nagrado modna ikona, piše Vogue. Nekdanja teniška igralka bo tako postala prva športnica, ki bo prejela to priznanje. Williamsova, ki velja za eno najboljših teniških igralk vseh časov, je bila na vrhu svetovne lestvice ženskega teniškega združenja med posameznicami kar 319 tednov, osvojila pa je 23 grand slamov.

Serena Williams, ki je lani končala profesionalno teniško kariero, je tudi podjetnica, filantropinja, oblikovalka, žena in mati dveh hčera. Znano je, da je velika modna navdušenka, česar ni skrivala niti na igrišču. Med osvajanjem lovorik je športnica obiskovala modno šolo, leta 2018 pa je lansirala lastno linijo oblačil S by Serena.

Serena Williams ni samo športnica, je tudi modna ikona.

"Že kot majhna punčka sem se izražala skozi modo. Moda mi je dala samozavest, da sem stopila na igrišče in bila to, kar sem, ter me usmerila na pot, kam hočem iti. Neverjetno sem počaščena, da bom prejela prestižno nagrado od organizacije, katere delo že dolgo občudujem, in da stojim med stilskimi ikonami, po katerih sem se vedno zgledovala," je povedala 42-letna Serena.

"Moje sanje o lastni blagovni znamki S by Serena so postale resničnost in v svoji karieri sem bila blagoslovljena, da sem sodelovala z najbolj uveljavljenimi oblikovalci in najbolj vznemirljivimi ustvarjalci v vzponu. Tako zelo sem se zabavala, ko sem se učila svojega sloga in dovolila, da se je spreminjal, ko se je moje življenje razvijalo, vendar sem vedno zagovarjala eno stvar – moda je za vsakogar, ne glede na vašo velikost, raso ali dohodek," je še dejala.

Spregovoril je tudi Thom Browne, predsednik združenja CFDA. "Serena je ena najbolj navdihujočih oseb na svetu. Je športna ikona, predstavlja veličino na najvišji ravni. Je ultimativni zgled v vsem, kar počne," je dejal. Serena je leta 2018 lansirala lastno linijo oblačil S by Serena, leta 2019 pa je predstavila svojo istoimensko linijo nakita, ki so jo navdihnile močne samozavestne ženske. Pred nekaj leti je Williamsova ustanovila tudi Serena Ventures, podjetje tveganega kapitala.