Serena Williams: Kljub očitkom svojih modnih odločitev ne obžalujem

Serena Williams , 23-kratna prvakinja turnirjev za grand slam, se je za priljubljeno ameriško revijo nedavno ozrla nazaj na svojo kariero, kjer je razpravljala o svojih zmagah, premagovanju ovir in dediščini, ki jo je ustvarila za svoji hčerki. Spomnila se je svojega modnega stila, ki se je skozi leta spreminjal, s tem pa je požela veliko komentarjev. V spominu ji je ostalo leto 2003, ko je pristala na kočljivem seznamu . "Bila sem na seznamih najslabše oblečenih in bilo mi je vseeno," pravi zvezdnica, ki to mnenje deli še danes. "Mislim, da je biti na seznamih najslabše oblečenih pomembno," je rekla in dodala: "Všeč mi je bila vsaka oprava, ki sem jo ustvarila in nosila, ne spomnim se vseh z največjo radostjo, vendar jih cenim."

Športnica, ki ima tudi svojo modno linijo, je še dodala: "Mislim, da je moda način, kako se izraziti, izraziti svojo osebnost in izraziti, kdo ste in kaj ste, in včasih je to edini način, da vas svet vidi skozi vaš slog. In tako je zame, ne glede na to, ali gre za seznam najboljših ali seznam najslabše oblečenih, vse nekako dobro."

42-letnica napoveduje povratek mode iz začetka tega stoletja. "Mislim, da v svoji omari nimam več oblačil iz tistega obdobja, vsaj ne veliko. Hranim svoje stvari, ampak moje telo se spreminja in niso mi več prav iste stvari oziroma mi ne stojijo več enako, kot so mi takrat."