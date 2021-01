Serena Williams med plesom v TikTok izzivu odgovarjala na vprašanja

Serena Williams je na omrežju TikTok objavila posnetek, na katerem s plesnimi gibi odgovarja na zastavljena vprašanja. Izziv, ki ga spremlja glasbena podlaga It's Tricky, je trenutni trend, ki pa ni zaobšel niti velikih imen iz sveta športa in zabavne industrije.

"Tukaj je nekaj težkih izbir,"je pod objavo zapisala Williamsova. Najprej se je morala odločiti med krajema Compton v Kaliforniji, kje sta s sestro Venus tudi odraščali, ter floridskim Palm Beachem, kjer je leta 2018 kupila hišo. Odločila se je za prvega, kasneje pa se je med turnirjema US Open ter Wimbledon odločila za slednjega, saj je tam slavila kar sedemkrat.

Med drugim so oboževalci lahko izvedeli tudi, kje se najraje prehranjuje in kaj ji je ljubše - večer, preživet doma, ali kje zunaj. Na koncu se je morala odločiti še med letoma 2020 in 2021, kot ostali zvezdniki, ki so 'prestali' izziv, pa se je seveda zapodila proti prihodnosti.