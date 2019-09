Serena Williams modno revijo končala v objemu hčerke

"Želim si, da bi se vsi, ki nosijo ta oblačila, počutili, kot da stopijo v svojo individualnost in ustvarjalno moč, ne glede na velikost, ki jo ponuja blagovna znamka. Ko gre za večje konfekcijske številke, imamo besedo 'plus' (veliko, op. a.), vendar je meni bolj všeč beseda 'great' (krasno, op.a.), s katero poimenujemo tudi modne kose večjih konfekcijskih številk iz naše kolekcije. Tako sem navdušena, da bom videla različne oblike postav, ko nosijo kolekcijiS by Serena. Kolekcija je namenjena vsem ženskam, ki strah spremenijo v pogum in dvom v zaupanje.

Serena Williams je ob predstavitvi nove kolekcije povedala, da je navdih zanjo dobila v uličnem stilu iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, modni kosi pa hkrati predstavljajo "moč, vrvež in vzpon do vrha".

"Ljudje, ki verjamejo vase, me nenehno navdihujejo. V svoji karieri sem se marsikaj naučila od toliko neverjetnih žensk, ki so premagale ovire. To me opominja, da se pokažem še bolj samozavestna, kot sem bila prej. Seveda je lažje reči, kot to narediti, a če imam to v mislih, sebe opominjam, da obvladujem okoliščine, kar je zelo pomembno za mojo hčerko, ko bo odrasla, in za tiste, ki me obkrožajo," je še povedala v nedavnem intervjuju.

Spomnimo, da ima Serena kar nekaj zvezdniških prijateljic, ki jo podpirajo na vseh področjih njene kariere. Med njimi je vojvodinja Susseška Meghan Markle, ki je zanjo stiskala pesti na teniškem turnirju Op ZDA. Njeno modno revijo si je prišla ogledat tudi Kim Kardashian West, ki je prišla v družbi podjetnice in televizijske osebnosti La Le Anthony.