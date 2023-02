Serena Williams o klofuti Willa Smitha na oskarjih: Vsi smo le ljudje

Nekdanja teniška igralka Serena Williams je skoraj leto dni po škandalu na oskarjih spregovorila o klofuti, ki jo je Will Smith na odru prisolil Chrisu Rocku, ki se je po njegovem mnenju norčeval iz njegove žene. Williamsova je med pogovorom z voditeljico Gayle King povzela, da smo vsi samo ljudje, ki delamo napake, zato razume odziv z oskarjem nagrajenega igralca.

Upokojena teniška igralka Serena Williams je v pogovorni oddaji, ki jo vodi Gayle King, spregovorila o filmu Kralj Richard, katerega zgodba govori o njenem očetu in družini, Richarda Williamsa pa je zaigral Will Smith, ki je za vlogo prejel oskarja. Večer podelitve bi moral za družino biti večer priznanja in praznovanja, a je Smithu vse skupaj uspelo postaviti v ozadje, ko je odvihral na oder in Chrisu Rocku zaradi šale prisolil klofuto.

icon-expand Serena Williams FOTO: Profimeda

Serena, ki je skupaj s svojo sestro Venus film tudi producirala, je povedala: "Menim, da je to neverjeten film. Zavedam se, da sem bila tudi sama že v situacijah, kjer sem bila pod velikim pritiskom in sem zato delala veliko napak. Sem te vrste oseba, ki si v takih okoliščinah reče, da sem tudi sama to že doživela, naredila napako, a to ni konec sveta." "Nihče med nami ni popoln in vsi smo le ljudje, zato bodimo prijazni drug do drugega. Na to se pogosto pozablja," je še dodala športnica. Williamsova je sedaj prvič javno spregovorila o Smithovi klofuti, ki se je zgodila 27. marca 2022 med podelitvijo oskarjev. Rock je takrat podeljeval nagrado za najboljši dokumentarni film, v svojem govoru pa se je pošalil na račun pobrite glave Jade Pinkett-Smith, žene Willa Smitha, ki ima diagnosticirano alopecijo.

Šala je Willa razjezila, zato je v jezi in afektu stekel na oder in Rocku prisolil klofuto. Pozneje se je vrnil na svoj sedež med občinstvo in se še nekaj krat zadrl proti odru: "Ne omenjaj moje žene!" Podelitev nagrad se je nadaljevala, Smith pa je celo prejel oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, dvorana pa je njegovo zmago pozdravila s stoječimi ovacijami. A v zakulisju naj bi se odvijala druga zgodba. Na kraj so prišli policisti, ki so Rocka vprašali, ali želi, da Smitha aretirajo, ker je ta odgovoril nikalno, pa je igralec ostal v dvorani do zaključka prireditve, svojo zmago pa slavil še na zabavi po podelitvi. Zvezdnik se je pozneje za svoje dejanje opravičil tako javnosti kot tudi Rocku.