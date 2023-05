Serena Williams o nosečniški postavi: Ugotavljam, ali je dojenček spredaj ali zadaj

Serena Williams je na družbenem omrežju objavila fotografiji, na katerih nosi oprijeto črno obleko, ki jo je kombinirala z roza salonarji, ob njima pa delila zapis: "Opozorilo: stvari niso vedno takšne, kot se zdijo na pogled. Ugotavljam, ali je dojenček spredaj ali zadaj." 41-letnica se je tako pošalila na lasten račun, saj na prvi izmed fotografij trebuščka sploh ni opaziti, na drugi pa so jasno vidne njene obline.

Nekdanja teniška igralka je dodala tudi ključnika z besedami počitnice in Italija, po katerih gre sklepati, da počitnikuje pri naših sosedih, v Italijo pa naj bi se odpravila na poroko, kjer naj bi bili posneti tudi fotografiji, saj so v ozadju za Sereno opazni stoli, okrašeni z belimi vrtnicami, in enako okrašen oltar.

Objavo je v šaljivem slogu komentiral tudi njen mož Alexis Ohanian, ki je pod fotografijama zapisal: "Ta otrok brca bolj, kot je Olympia. Povsod je." Oglasili pa so se tudi njeni oboževalci, ki so pohvalili njen videz. Eden izmed njih je zapisal: "Videti si čudovito, Serena!" Spet drugi pa je dodal: "Absolutno čudovita, kot vedno!"