Serena Williams pokazala svojo poletno postavo

Serena Williams tudi po dveh nosečnostih ohranja izklesano postavo. 43-letna nekdanja teniška igralka je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, ki so nastale na jahti, na njih pa pozirala v kopalkah, kmalu po objavi pa so se med komentarji zvrstile številne pohvale na račun njenega telesa, mnogi oboževalci pa so ji zaželeli veliko užitkov na počitnicah.