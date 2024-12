Serena Williams presenetila z vitko postavo

Nekdanja teniška igralka Serena Williams se je po koncu kariere posvetila poslovnemu svetu, mati dveh hčera pa je z nedavno objavljenima fotografijama na družbenem omrežju presenetila s spremenjenim videzom, zaradi česar so komentarje preplavili številni odzivi njenih oboževalcev. 43-letnica je namreč videti vidno shujšana, mnenja njenih sledilcev pa so deljena.

Le nekaj dni prej je objavila še video, na katerem pleše oblečena v črno teniško obleko in neonsko zelene teniške copate, že takrat pa je njena shujšana postava sprožila val komentarjev oboževalcev."Zakaj so kar naenkrat vsi tako shujšali?" se je spraševal eden od komentatorjev, drugi pa:"Je to res ona? Ne morem verjeti!" Našli pa so se tudi tisti, ki so nad njenim novim videzom navdušeni."Izgleda odlično! Malce je shujšala, a ima še vedno mišice!" pa je samo eden od tistih komentarjev oboževalcev, ki jim je zvezdničina sprememba všeč.