Serena Williams s poporodno fotografijo v bikinkah vzpodbuja k pozitivni samopodobi

Nekdanja teniška igralka Serena Williams je šest mesecev po porodu objavila svojo fotografijo v bikinkah z njo pa želela vzpodbuditi tako sebe kot tudi druge novopečene mamice k pozitivni samopodobi po porodu in poudariti potrebo po ljubezni do sebe in lastnega telesa.

OGLAS

Teniška legenda Serena Williams je šest mesecev po rojstvu svoje druge hčerke na Instagramu objavila svojo fotografijo v kopalkah, ob njej pa zapisala: "Všeč mi je, da moje telo ni popolno". 42-letnica je s fotografijo želela vzpodbuditi tako novopečene mamice kot tudi vse druge ženske, naj se imajo rade takšne, kot so in sprejemajo svoje telo skupaj z vsemi neprevilnostmi, ki so na njem.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

42-letnica je nedavno objavila fotografijo, na kateri je v kopalkah in v naročju drži drugo hčerko Adiro, ki jo je rodila avgusta. Serena je objavo začela z besedami, da je ljubezen do sebe bistvena, in dodala, da ji je všeč, da njeno telo ni popolna slika. "Ugotavljam, da se moram opomniti na to ljubezen do sebe v vseh različnih fazah svojega življenja," je zapisala. "Trenutno mi je všeč, da moje telo ni popolno. Všeč mi je, da dišim po mleku - to mleko vzdržuje adiraohanian. Rada spoznavam novo različico svojega telesa," je nadaljevala. Williamsova, ki je napovedala, da bo leta 2022 prenehala igrati tenis, je bila v preteklosti glasna zagovornica telesne pozitivnosti.

Leta 2020 je za britanski Vogue povedala, da je odraščala "brez pozitivne telesne podobe" in da je težko sprejela svojo postavo. "Kako neverjetno, da mi je moje telo omogočilo kariero, ki sem jo imela, in res sem hvaležna za to," je dodala. "Želim si le, da bi bila prej hvaležna za to. Krog je sklenjen, ko pogledam svojo hčerko." Williamsova, ki je poročena z ustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom, je leta 2017 rodila njuno prvo hčerko Alexis Olympio Ohanian Jr. Športnica je v javnosti že spregovorila o tem, kako je bila med porodom prisiljena imeti nujni carski rez in operacijo zaradi krvnih strdkov v pljučih.