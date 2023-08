Drugič noseča Serena Williams je v družbi moža Alexisa Ohaniana in hčerke Olympie razkrila spol drugega otroka. Da bosta povila še eno hčerko, so razkrili droni, ki so na nebu zapisali, da zakonca pričakujeta punčko. Nad novico so bili vsi udeleženci zabave ob razkritju spola navdušeni.

Družini, ki jo sestavljajo Serena Williams, Alexis Ohanian in petletna Olympia, se bo pridružila še ena punčka. Da bosta povila še eno hčerko, sta zakonca izvedela na zabavi ob razkritju spola, kjer so droni na nebo zapisali, da zakonca pričakujeta punčko. Novice so se vsi zbrani zelo razveselili. icon-expand Serena Williams s soprogom razkrila spol drugega otroka. FOTO: Youtube Spomnimo, teniška igralka je nosečniški trebušček premierno pokazala na letošnji Met Gali, ki se je je udeležila v družbi svojega moža. Ta je na rdeči preprogi ponosno božal rastoči trebušček. "Počutim se dobro in končno se lahko neham skrivati," je na dogodku dejala športnica, ki je o želji po več potomcih v preteklosti že javno govorila. Williamsova in Ohanian, ki sta v zakon skočila leta 2017, sta le dva meseca pred tem povila prvorojenko Olympio, ki se je sedaj staršema pridružila na zabavi za razkritje spola. Dejstva, da bo postala starejša sestra, se je malčica sicer razveselila že pred meseci, ko sta jo starša med razkritjem novice posnela in nato videoposnetek delila na spletu.