Serena Williams se je v Parizu zapletla v spor s prestižno restavracijo

Serena Williams je na omrežju X izrazila nezadovoljstvo na račun prestižnega pariškega hotela in restavracije, ki se nahaja na strehi objekta. Športnica trdi, da ji kljub prazni restavraciji niso dovolili tam jesti. Zapisala je: "Šment, v preteklosti mi niso želeli postreči v že lepših praznih restavracijah, a nikoli z mojima otrokoma. Vedno se nekaj zgodi prvič," je zapisala in v objavi označila hotel ter delila fotografijo table na vhodu.

Predstavnik restavracije Maxime Mannevy je za Variety pojasnil, da je legendarna teniška igralka v restavracijo prišla še z eno žensko in otroškim vozičkom ter da je bila videti neprepoznavno. "Ko je prišla, sta bili prosti samo dve mizi in bili sta rezervirani za goste hotela. Kolega je ni prepoznal in se počuti grozno, vendar ji je rekel, kar bi rekel vsaki drugi stranki in to je, naj počaka spodaj v lokalu, da se sprosti miza. To ni bilo čisto nič osebnega."

Oglasil se je tudi uradni profil hotela in Williamsovi v odgovor na omrežju X zapisal: "Draga gospa Williams, sprejmite naše najgloblje opravičilo za razočaranje, ki ste ga nocoj doživeli. Na žalost je bil naš bar na strehi res polno zaseden in edine nezasedene mize, ki ste jih videli, so pripadale naši gurmanski restavraciji, ki je bila popolnoma rezervirana." Ob tem so dodali, da so jo vedno radi gostili ter da bodo to z veseljem počeli tudi v prihodnje.

Serena Williams je le ena izmed mnogih zvezdnikov, ki se v času olimpijskih iger mudi v francoski prestolnici. Letos je teniško legendo sicer doletela tudi ta čast, da je bila ena izmed nosilk bakle z olimpijskim ognjem.