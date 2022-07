Serena Williams skupaj s svojo hčerko preživela popoldne v Londonu

40-letna teniška legenda Serena Williams je pred kratkim delila prikupno objavo na Instagramu , ki prikazuje njo in njeno štiriletno hčerko Olympio med njunim nedeljskim izletom v London. Na prvi fotografiji je športnica v črno-beli črtasti obleki, medtem ko sedi zraven Olympie, ki nosi prisrčno rdečo poletno oblekico. Na zadnjem posnetku njene objave pa Olympia vzklika "Serena" , medtem ko drži njeno roko med vožnjo z avtomobilom. Zvezdnica je pod svojo objavo zapisala: "Olympia obožuje svoj popoldanski čaj in navija za svojo mamo."

Ob čaju sta se tudi malo posladkala. Na sliki, ki jo je Ohanian delil na Instagramovi zgodbi, zamišljeno gleda v svoj jedilni list in se zadržuje pred smehom, ko se Olympia navihano hihita poleg njega. Tehnološki podjetnik je v tistem času posnel njuno fotografijo in pod njo zapisal: "Popoldanski čaj z Olympio" .

Konec maja sta Serena in Alexis praznovala z Olympio, ko je ta nastopala na svojem prvem plesnem recitalu. Ohanian je na svoj Instagram profil objavil prikupno fotografijo, ki zajema celotno družino, obsijano s šopki rož v čast njegovi hčerki in njenemu nastopu. Na fotografiji je Olympia, oblečena v roza plesni tutu, z lasmi, spetimi v figo, in baletnimi čeveljci videti naravnost čudovito. "Prvi baletni recital za Olympio zaključen, ponosen sem nate mala!" je Ohanian zapisal pod svojo objavo.

Konec aprila je zvezdnica objavila video, na katerem skupaj z Olympio plešeta v ujemajočih se oblekah. Medtem ko sta Williamsova in Olympia izvajali svoj plesni duet na skladbo "Just a Cloud Away", nista mogli zadržati velikih nasmeškov na obrazu. "Čas je, da se oglasim s svojo najboljšo prijateljico" je pod prikupni video zapisala Williamsova. Oboževalci 23-kratne prvakinje Grand Slama in njene hčerkice pa so bili navdušeni.