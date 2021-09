Serena Williams slavila 40. rojstni dan

Serena Williams, najuspešnejša tenisačica na svetu, je pretekli vikend dopolnila 40 let. Ob tej priložnosti se ji je z objavo na spletu posvetil mož Alexis Ohanian in zapisal, da je hvaležen za vsako minuto, ki jo preživi s svojo izjemno ženo in mamo hčerke Olympie. Čustvenemu zapisu je priložil črno-belo fotografijo, pod objavo pa so lepe želje pustili tudi zvezdniški kolegi.

Serena Williams je upihnila 40. svečko na rojstnodnevni torti in tako zakorakala v četrto desetletje svojega življenja. Williams, ki se lahko pohvali s kar triindvajsetimi Grand Slami, velja za eno najuspešnejših športnic na svetu, njen mož, spletni podjetnik Alexis Ohanian, pa je ob posebnem mejniku dodal, da je tudi izjemna žena in mati. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Enkratna in neprimerljiva Serena - hvaležen sem za vsako minuto, ki jo lahko preživim z izjemno ženo in Olympijino mamo," je na Instagram zapisal Ohanian in k opisu dodal ženino fotografijo. PREBERI ŠE Šaljiva Serena Williams s hčerko pokazala novo otroško igro To pa ni bilo prvič, da je 38-letnik javno spregovoril o materinskem čutu svoje soproge. V majskem intervjuju z znano ameriško televizijo je razkril, da Williams ohranja odlično ravnotežje med delom in družinskim življenjem. Vrhunska tenisačica je takrat dejala, da se sicer v večih vlogah dobro znajde, a da se še vedno uči, kako optimalno izkoristiti prosti čas ter kako "napolniti baterije za nov dan." Dodala je tudi, da zakonsko življenje samo po sebi ni vedno blaginja, a da s trudom lahko postane. Zakonca sta poročena od leta 2017 dalje, skupaj pa imata štiriletno hčerko Olympio.