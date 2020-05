Sereni Williams med vadbo družbo dela hči

Serena je izkoristila čas v izolaciji in se posvetila svojim hobijem ter družini. V floridskem domovanju si je po svojih potrebah uredila tudi prostor za telesno vadbo. Družbo ji pri različnih aktivnostih pogosto dela tudi hči Olympia. Zvezdnica na družabnem omrežju neredko objavlja fotografije svoje dvoletnice. Tokrat je delila trenutek, na katerem sama izvaja jogo, medtem ko se deklica ne pusti motiti in je zatopljena v digitalni svet. Pod objavo je šaljivo zapisala: ''Obstajata dve vrsti ljudi,'' s tem pa mislila na sebe, ki uživa v športnih aktivnostih in na svojo hči, ki je vadba očitno ne zanima preveč.