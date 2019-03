Sergej Polunin: Moja intuicija mi pravi, da je Putin dobra oseba

V Cankarjevem domu te dni nastopa in navdušuje najboljši baletnik na svetu, ki nase opozarja tako z izjemno nadarjenostjo kot kontroverznostjo – Sergej Polunin. Slovensko občinstvo navdušuje s še dvema soplesalcema, in sicer s plesnim ritualom Sacre na partituro Igorja Stravinskega.

"Moja misija je ne le približati balet čim širši publiki, pač pa tudi spremeniti plesno baletno industrijo in pomagati mladim plesalcem. Več kot ljudje gledajo ples, bolj razsvetljeni so." FOTO: Miro Majcen

Japonska plesalka Yuka Oishi je za Polunina in njegova soplesalca koreografsko prenovila Sacre, posvetila ga je Vaclavu Nižinskemu, legendarnemu plesalcu Ruskih baletov, ki se mu Polunin poklanja z velikim plesnim solom v zasledovanju tesnobne in čutne prvinskosti primarnega moškega izraza. Uvodna koreografija Paradoks razgrinja dinamiko odnosa med Nižinskim in Sergejem Pavlovičem Djagilevim, vizionarskim impresarijem znamenitih Ruskih baletov. Epilog pa povzema usodne niti biografske pripovedi.

"Moja intuicija mi pravi, da je Putin dobra oseba, da dela dobre stvari in je predstavnik svetlobe, dobrega," je prepričan. FOTO: Miro Majcen

Sergej Polunin se je leta 1989 rodil v Ukrajini. Najprej je treniral gimnastiko, potem pa se je z vso strastjo posvetil baletu. Pri Koreografskem inštitutu v Kijevu so nemudoma prepoznali njegov izjemni talent. Da bi mu družina lahko omogočila nadaljnjo baletno izobrazbo, sta tako njegova babica kot oče šla na delo v tujino. Starša sta se kasneje ločila, kar naj bi Sergeja zelo prizadelo, saj je vedno sanjal, da bo, ko bo zaslovel, njegova družina spet združena in premožna.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pri 13 letih se je preselil v London in se vpisal na šolo Kraljevega baleta, kjer je z 19 leti postal najmlajši glavni plesalec v zgodovini institucije. Po dveh letih na tem položaju je dal odpoved, umaknil se je iz sveta slave, skoraj na rob samouničenja, njegov talent mu je postajal bolj v breme kot darilo. Postal je urbani upornik in začel spreminjati pojem baleta, kot ga poznamo. Vendar virtuoznost spremlja visoka cena. Kako lahko ostajaš ti, ko si najbolj zaželen človek baletnega sveta, so se spraševali tudi v dokumentarnem filmuBaletni plesalec, Sergej Polunin režiserja Stevena Cantorja.

Polunin je trikrat razprodal Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. FOTO: Miro Majcen

V filmu se Polunin spominja, da se je pred odhodom iz Londona znašel na zelo nizki točki svojega življenja. Dokumentarec je razumel kot svoje slovo iz plesnega sveta, vendar so se stvari obrnile v drugo smer. Ko je nastopil v videu za pesemTake Me to Church kantavtorja Hozierja, ki ga je režiral Dave LaChapelle, je posnetek postal izjemna uspešnica na Youtubeu, kar je Polunina prepričalo, da je nadaljeval s plesom.

Izjemno je navdušen nad samo zgradbo Cankarjevega doma, za Slovenijo pa pravi, da je krasna kombinacija strukture in kaosa. FOTO: Miro Majcen

Če so nad njegovim plesom navdušeni vsi, ni mogoče kaj takšnega reči za njegove pogosto zelo provokativne izjave in dejanja. Razburil je s tetovažo Vladimirja Putina na prsih, za katerega meni, da je simbol svetlobe in vsega pozitivnega. Vznemirila je njegova izjava o poženščenih moških, češ da na odru nihče noče gledati dveh Julij in da se je v sodobnem svetu povsem izgubil ženski in moški princip. Nazadnje je prizadel z objavo na Instagramu, v kateri je pozval, da naj ljudje prisolijo zaušnico debelim ljudem, saj jih bo ta vzpodbudila, da shujšajo. Polunin je zaradi seksističnih in homofobnih izjav nedavno dobil odpoved v pariški operno-baletni hiši, kjer naj bi sodeloval pri Labodjem jezeru.

S Putinom se je osebno srečal samo enkrat, stikov z njim, kot pravi, nima. Jih pa ima z ljudmi, ki so mu blizu in njihove besede so ga, tako trdi, prepričale da je res človeški. Očetovska figura celemu narodu. FOTO: Miro Majcen

A Polunin pravi, da ga takšni odzivi ne vznemirjajo preveč, saj da je prepričan, da bo prihodnost pokazala, da ima prav. Večkrat je poudaril, da nima prav nič proti gejem, da on govori o možatosti in ženstvenosti, kar je povsem nekaj drugega. Trikrat razprodana Gallusova dvorana priča, da njegova mnenja baletnega občinstva niso vznemirila do mere, da bi se odpovedali vrhunskemu baletu.

S soplesalcema Aleksejem in Dejanom. FOTO: Miro Majcen