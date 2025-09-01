Sergio Ramos nogometno žogo zamenjal za mikrofon

Slavni nogometni branilec Sergio Ramos se podaja v glasbene vode. Nekdanji zvezdnik kluba Real Madrid, ki trenutno igra za mehiški Monterrey, je na družbenem omrežju objavil izsek svojega prvega singla z naslovom Cibeles. Čeprav še vedno igra nogomet, očitno njegove ambicije sežejo dlje od zelenic.
39-letnik je poleti zapustil klub iz Seville, da se je pridružil mehiški ligi, kot kaže, pa se še vedno rad spominja dni v Madridu, saj je njegova prva pesem referenca na Plaza de Cibeles, trg v španski prestolnici, ikonični kraj, kjer Real praznuje številne zmage.
Pesem je dobila tudi videospot, v izseku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, pa 39-letnik poje z rožnim vencem v rokah, v ozadju pa se predvaja posnetek njegove uspešne nogometne kariere. Besedilo, ki je v španščini, govori o njegovi ljubezni do slavnega kluba, ki ga je zapustil leta 2020.
V manj kot dnevu si je videospot ogledalo pet milijonov ljudi, njihova mnenja o tem, kako dober pevec je nogometaš, pa so deljena. Medtem ko so nekateri pohvalili njegove ambicije, mu mnogi svetujejo, naj se raje kot mikrofona drži nogometne žoge.
