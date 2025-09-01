Svetli način
Tuja scena

Sergio Ramos nogometno žogo zamenjal za mikrofon

Madrid, 01. 09. 2025 13.54

Nekdanji kapetan nogometne ekipe Real Madrid, Sergio Ramos, je oboževalce na družbenih omrežjih presenetil z objavo, da se podaja v svet glasbene industrije. 39-letni nogometni zvezdnik je izdal prvo pesem, ki nosi naslov Cibeles, sledilci, ki so jo poslušali, pa niso najbolj navdušeni.

Slavni nogometni branilec Sergio Ramos se podaja v glasbene vode. Nekdanji zvezdnik kluba Real Madrid, ki trenutno igra za mehiški Monterrey, je na družbenem omrežju objavil izsek svojega prvega singla z naslovom Cibeles. Čeprav še vedno igra nogomet, očitno njegove ambicije sežejo dlje od zelenic.

39-letnik je poleti zapustil klub iz Seville, da se je pridružil mehiški ligi, kot kaže, pa se še vedno rad spominja dni v Madridu, saj je njegova prva pesem referenca na Plaza de Cibeles, trg v španski prestolnici, ikonični kraj, kjer Real praznuje številne zmage.

Pesem je dobila tudi videospot, v izseku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, pa 39-letnik poje z rožnim vencem v rokah, v ozadju pa se predvaja posnetek njegove uspešne nogometne kariere. Besedilo, ki je v španščini, govori o njegovi ljubezni do slavnega kluba, ki ga je zapustil leta 2020.

V manj kot dnevu si je videospot ogledalo pet milijonov ljudi, njihova mnenja o tem, kako dober pevec je nogometaš, pa so deljena. Medtem ko so nekateri pohvalili njegove ambicije, mu mnogi svetujejo, naj se raje kot mikrofona drži nogometne žoge.

KOMENTARJI (6)

oberkreiner
01. 09. 2025 15.23
Tako je, če imaš polno r.. in ne veš kaj bi...
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
01. 09. 2025 15.21
Pri Realu so ga reševali sodniki pri petju ga ne bodo mogli. Real in Barcelona dva najbolj gnila umetna kluba.
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
01. 09. 2025 15.19
Realova nova himna.
ODGOVORI
0 0
sencina
01. 09. 2025 15.03
Pepe Vinicius in ramos najbolj antipatični fusbalerji.
ODGOVORI
0 0
gremnamorje
01. 09. 2025 14.46
+2
Boljse poje kot je igral 😆
ODGOVORI
2 0
Dinho8O
01. 09. 2025 14.26
+1
Ne poslusam taksne zvrsti, ampak mislim da je dobra.
ODGOVORI
2 1
