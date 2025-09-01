Sergio Ramos nogometno žogo zamenjal za mikrofon

Nekdanji kapetan nogometne ekipe Real Madrid, Sergio Ramos, je oboževalce na družbenih omrežjih presenetil z objavo, da se podaja v svet glasbene industrije. 39-letni nogometni zvezdnik je izdal prvo pesem, ki nosi naslov Cibeles, sledilci, ki so jo poslušali, pa niso najbolj navdušeni.

Slavni nogometni branilec Sergio Ramos se podaja v glasbene vode. Nekdanji zvezdnik kluba Real Madrid, ki trenutno igra za mehiški Monterrey, je na družbenem omrežju objavil izsek svojega prvega singla z naslovom Cibeles. Čeprav še vedno igra nogomet, očitno njegove ambicije sežejo dlje od zelenic.

39-letnik je poleti zapustil klub iz Seville, da se je pridružil mehiški ligi, kot kaže, pa se še vedno rad spominja dni v Madridu, saj je njegova prva pesem referenca na Plaza de Cibeles, trg v španski prestolnici, ikonični kraj, kjer Real praznuje številne zmage.

Pesem je dobila tudi videospot, v izseku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, pa 39-letnik poje z rožnim vencem v rokah, v ozadju pa se predvaja posnetek njegove uspešne nogometne kariere. Besedilo, ki je v španščini, govori o njegovi ljubezni do slavnega kluba, ki ga je zapustil leta 2020.