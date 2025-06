Sergio Ramos s čustveno objavo obeležil obletnico poroke

"6 let ljubezni, razumevanja, družinskih in partnerskih užitkov, praznovanj s prijatelji, rasti, smeha, solz, ganjenih trenutkov, prilagajanja spremembam – in še vedno sva midva, skupaj. Edinstven dan, ki ga vsak dan znova podoživljam ob tebi. Kako lepo je praznovati prav v mestu, kjer se je vse začelo – Los Angeles za vedno! Šest let od tistega usodnega 'da', šest let, ki mi pomenijo vse. Ljubim te," je zapisal 39-letnik, ki je izbranko skupaj od leta 2012, skupaj pa imata štiri otroke Sergia, Marca, Alejandra in Maxima Adriana.

Njuno luksuzno poroko, ki je potekala v Sevilli, so obiskali številni svatje, med njimi tudi zvezdniki. Med okoli 500 gosti so bili tudi Luka Modrić ter David in Victoria Beckham.